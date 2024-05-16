Зеленский: для защиты Харькова нужны две системы Patriot

Президент Владимир Зеленский заявив, что для обороны Харькова нужно две системы ПВО Patriot. Об этом он заявил в интервью ABC News, передает УНН.

Все, что нам нужно, - это две системы Patriot - сказал Зеленский.

Также добавил, что "россия не сможет захватить Харьков, если они у нас будут".

Как пишет, ABC News, Зеленский, стоя рядом с ранеными солдатами, ясно дал понять, что задержка американской помощи оказала непосредственное влияние на ход войны и ситуацию на северо-восточной границе.

На вопрос, виноваты ли США в том, что сейчас происходит в Харькове, Зеленский ответил:

"Это вина всего мира, Они дали возможность путину оккупировать город. Но теперь мир может помочь".

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