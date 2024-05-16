Зеленский провел Ставку в Харькове: определили план действий на фоне наступления рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  5354 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  17626 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  75882 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  39471 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  87002 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  134671 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139830 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  149941 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167310 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  139863 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

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11 мая 2024, 08:40  •  387099 просмотра

Зеленский провел Ставку в Харькове: определили план действий на фоне наступления рф

Зеленский провел в Харькове заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудили ситуацию на фронте, проанализировали перспективы развития боевой обстановки, угрозы на ближайшие дни и недели, а также определили план дальнейших действий на фоне российского наступления.

Война •   •  13030 просмотра
Зеленский провел Ставку в Харькове: определили план действий на фоне наступления рф

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в результате покушения, осуществленного 71-летним писателем-ксенофобом с вероятными пророссийскими связями.

Новости Мира •   •  75882 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

"Хронически не хватает генерации и импорта": в Yasno рассказали о ситуации в энергетике

Из-за хронического дефицита производства и импорта электроэнергии для текущего уровня потребления в Украине были введены дополнительные аварийные отключения, поскольку утренние пики оказались сложнее, чем ожидалось.

Общество •   •  12357 просмотра
"Хронически не хватает генерации и импорта": в Yasno рассказали о ситуации в энергетике

С начала года на развитие хозяйств аграрии получили 43 миллиарда гривен - Минагрополитики

С начала года 6 724 агропредприятия получили 43,2 млрд грн банковских кредитов на развитие, из них 3 980 фермерских хозяйств профинансировано на 18,3 млрд грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Экономика •   •  11526 просмотра
С начала года на развитие хозяйств аграрии получили 43 миллиарда гривен - Минагрополитики

Графики отключений света сегодня во всех регионах, планируется импорт из 5 стран ЕС - Укрэнерго

Украина сталкивается со значительным дефицитом электроэнергии, сегодня почасовые отключения во всех регионах, и для преодоления дефицита планируется импорт из 5 стран ЕС.

Общество •   •  11092 просмотра
Графики отключений света сегодня во всех регионах, планируется импорт из 5 стран ЕС - Укрэнерго

Минэкономики дало бронь для некоторых рекламных агентств, ІТ компаний и доставки еды: кто вошел в список

Министерство экономики издало приказ, который позволяет сотрудникам таких компаний как "ГловоАпи Украина", "Фавбет Тек", "ССМ", "Виза Украина", "Агри Чейн" и "Корт" получить отсрочку от призыва на военную службу на период мобилизации, сроком на 6 месяцев.

Общество •   •  11087 просмотра
Минэкономики дало бронь для некоторых рекламных агентств, ІТ компаний и доставки еды: кто вошел в список

Премьер Словакии Фицо находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в стабильном, но тяжелом состоянии в реанимации после покушения на него, в результате которого он получил многочисленные огнестрельные ранения и перенес 5-часовую операцию.

Новости Мира •   •  10786 просмотра
Премьер Словакии Фицо находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии

российская пропаганда распространяет манипуляции вокруг визита Блинкена в Украину - Центр противодействия дезинформации

российская пропаганда распространяет манипуляции относительно визита Госсекретаря США в Украину с целью дестабилизации ситуации и дискредитации руководства Украины.

Война •   •  13302 просмотра
российская пропаганда распространяет манипуляции вокруг визита Блинкена в Украину - Центр противодействия дезинформации

россияне активизируют свои попытки штурмов на юге - Плетенчук

россияне усиливают свои безуспешные попытки штурма на юге. 15 мая в оперативной зоне было осуществлено 30 атак, что привело к 130 потерям противника, в том числе 61 погибшего.

Война •   •  11590 просмотра
россияне активизируют свои попытки штурмов на юге - Плетенчук

Арсенал Сил обороны пополнился новыми образцами вооружения

Арсенал Вооруженных Сил пополнился 18 новыми образцами вооружения и военной техники, разрешенными министерством обороны к закупке и использованию.

Война •   •  11899 просмотра
Арсенал Сил обороны пополнился новыми образцами вооружения