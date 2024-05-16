Зеленский провел Ставку в Харькове: определили план действий на фоне наступления рф

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 мая, провел в Харькове заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили ситуацию угрозы на фронте в течение ближайших дней и недель и возможности Сил обороны противодействовать российским наступательным планам. Об этом он написал в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Ставка. Сегодня - в Харькове. Заслушал развернутый доклад Главкома Александра Сырского, командующих ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля и ОТГ "Харьков" Михаила Драпатого. Оперативная обстановка, задачи и потребности каждой привлеченной бригады, каждого подразделения, в частности на Харьковщине, в районах Волчанска и Липцев - написал Зеленский.

По его словам, на Ставке детально проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в течение ближайших дней и недель и возможности украинских войск противодействовать российским наступательным планам.

На сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным - усиливаем наши подразделения - заявил Зеленский.

Также на Ставке, по словам Президента, руководители ГУР и СВР доложили о намерениях оккупанта, руководитель СБУ - о контрдиверсионных мероприятиях. "Определен план дальнейших действий - и для областной власти Харьковщины, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе", указал Зеленский.

Кроме того, глава государства заслушал доклады руководителей областной власти из других приграничных и прифронтовых регионов относительно текущей ситуации, основных рисков и ключевых потребностей. Президент дал соответствующие поручения.

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