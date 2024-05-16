Генштаб: сорваны планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и закрепиться, противника оттеснили севернее Кисловки

Силы обороны сорвали планы российских войск максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска Харьковской области и там закрепиться, продолжая выполнять боевые задачи в пределах городской застройки в северной части города и держа противника под огневым контролем, также украинские защитники улучшили тактическое положение и оттеснили противника в районе севернее Кисловки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30 16 мая, пишет УНН.

С начала наступательных действий врага 10.05.2024 на Харьковском направлении Силы обороны решительными действиями заставили значительно снизить активность российских оккупантов. Планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться - сорваны. С начала текущих суток наши подразделения продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, держат врага под огневым контролем. Действия продолжаются, ситуация контролируемая - говорится в сводке Генштаба.

При этом указано, что на Купянском направлении российские оккупанты при поддержке бронетехники пытаются атаковать украинские позиции на направлении Крохмальное - Берестовое. "Здесь украинские защитники уничтожили танк и боевую машину пехоты. Бой продолжается, ситуация контролируется. Также, наши защитники улучшили тактическое положение и оттеснили противника в районе севернее Кисловки", - указали в Генштабе.

Ситуацию на Харьковщине частично стабилизировали, но оккупанты атакуют вдоль почти всей линии фронта - Генштаб