Генштаб: сорваны планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и закрепиться, противника оттеснили севернее Кисловки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
kharkivХарьков
Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  13475 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  34572 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  134109 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139471 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  149719 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167177 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  139808 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  158167 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153564 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131452 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

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Публикации

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11 мая 2024, 08:40  •  382516 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  423064 просмотра

Генштаб: сорваны планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и закрепиться, противника оттеснили севернее Кисловки

Силы обороны сорвали планы российских войск максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться, продолжая выполнять боевые задачи в пределах городской застройки в северной части города и держа противника под огневым контролем, указали в Генштабе.

Война •   •  7818 просмотра
Генштаб: сорваны планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и закрепиться, противника оттеснили севернее Кисловки

Прорыв в медицине: анализ крови может показать риск возникновения рака за семь лет

Исследование выявило 618 белков в крови, связанных с 19 типами рака, причем 107 белков были обнаружены за 7 лет до установления диагноза, что указывает на возможность раннего выявления риска рака.

Здоровье •   •  8798 просмотра
Прорыв в медицине: анализ крови может показать риск возникновения рака за семь лет

Враг пытается прорвать и блокировать Северск, однако успехов не имеет - Волошин

Российские войска пытаются прорваться и заблокировать Северск, чтобы создать условия для наступления на Славянск, но их продвижение в этом направлении относительно остановлено, тогда как Часов Яр остается под контролем украинских Сил обороны.

Война •   •  11214 просмотра
Враг пытается прорвать и блокировать Северск, однако успехов не имеет - Волошин

ЕС заморозит заявку Грузии на членство в случае принятия закона об "иностранных агентах" - FT

Заявка Грузии на членство в ЕС будет заморожена, если будет принят спорный закон об "иностранных агентах", инспирированный Россией.

Новости Мира •   •  10156 просмотра
ЕС заморозит заявку Грузии на членство в случае принятия закона об "иностранных агентах" - FT

На фоне дефицита снова возможны отключения света, уже идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

Украина столкнулась с перебоями в электроснабжении из-за дефицита электроэнергии, с ограничениями в промышленности, запланированными на сегодня с 16:00, и обратилась к ЕС с просьбой об экстренной помощи.

Общество •   •  10683 просмотра
На фоне дефицита снова возможны отключения света, уже идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

СБУ: задержали агента фсб, который помогал рашистам готовить новое наступление на Харьковскую область

Служба безопасности Украины задержала 18-летнего харьковчанина, который подозревается в том, что был агентом фсб и собирал разведывательные данные, чтобы помочь спланировать новое наступление россиян в регионе.

Война •   •  10843 просмотра
СБУ: задержали агента фсб, который помогал рашистам готовить новое наступление на Харьковскую область

Си Цзиньпин и путин подписали заявление об углублении отношений

путин и Си подписали совместное заявление, в котором определили новые масштабные задачи и долгосрочные перспективы углубления всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества между россией и Китаем.

Новости Мира •   •  10575 просмотра
Си Цзиньпин и путин подписали заявление об углублении отношений

Маск уволил почти всю команду Tesla Supercharger после ссоры с топ-менеджером - Reuters

Миллиардер Элон Маск уволил почти всю команду Tesla Supercharger, из 500 человек, после спора с ее руководителем по поводу дальнейших сокращений, но с тех пор начал постепенно нанимать новых сотрудников.

Новости Мира •   •  11822 просмотра
Маск уволил почти всю команду Tesla Supercharger после ссоры с топ-менеджером - Reuters

Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии, минометов и дронами: 97 взрывов

Российские войска атаковали пограничье Черниговской области из разных видов оружия, вызвав 97 взрывов и пожаров в домохозяйствах, но сообщений о погибших или раненых не поступало.

Война •   •  14289 просмотра
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии, минометов и дронами: 97 взрывов

С начала полномасштабного вторжения иностранцы открыли более 2,6 компаний в Украине: из каких стран бизнесменов больше всего

С начала полномасштабного вторжения в Украину иностранцами было основано 2652 компании, самыми активными инвесторами стали граждане Турции, Узбекистана, Польши и США.

Экономика •   •  12050 просмотра
С начала полномасштабного вторжения иностранцы открыли более 2,6 компаний в Украине: из каких стран бизнесменов больше всего