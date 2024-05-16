Генштаб: зірвано плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і закріпитися, противника відтіснили північніше Кислівки
Київ • УНН
Сили оборони зірвали плани російських військ максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися, продовжуючи виконувати бойові завдання в межах міської забудови в північній частині міста та тримаючи противника під вогневим контролем, вказали у Генштабі.
Сили оборони зірвали плани російських військ максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська Харківської області і там закріпитися, продовжуючи виконувати бойові завдання в межах міської забудови в північній частині міста та тримаючи противника під вогневим контролем, також українські захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30 16 травня, пише УНН.
З початку наступальних дій ворога 10.05.2024 на Харківському напрямку Сили оборони рішучими діями примусили значно знизити активність російських окупантів. Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися - зірвано. З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуація контрольована
При цьому вказано, що на Куп'янському напрямку російські окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати українські позиції на напрямку Крохмальне – Берестове. "Тут українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти. Бій триває, ситуація контрольована. Також, наші захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки", - вказали у Генштабі.
Ситуацію на Харківщині частково стабілізували, але окупанти атакують вздовж майже всієї лінії фронту - Генштаб15.05.24, 20:57 • 41948 переглядiв