Генштаб: зірвано плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і закріпитися, противника відтіснили північніше Кислівки

Сили оборони зірвали плани російських військ максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська Харківської області і там закріпитися, продовжуючи виконувати бойові завдання в межах міської забудови в північній частині міста та тримаючи противника під вогневим контролем, також українські захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30 16 травня, пише УНН.

З початку наступальних дій ворога 10.05.2024 на Харківському напрямку Сили оборони рішучими діями примусили значно знизити активність російських окупантів. Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися - зірвано. З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуація контрольована