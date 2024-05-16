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Генштаб: зірвано плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і закріпитися, противника відтіснили північніше Кислівки

Генштаб: зірвано плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і закріпитися, противника відтіснили північніше Кислівки

Київ • УНН

 • 27843 перегляди

Сили оборони зірвали плани російських військ максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися, продовжуючи виконувати бойові завдання в межах міської забудови в північній частині міста та тримаючи противника під вогневим контролем, вказали у Генштабі.

Сили оборони зірвали плани російських військ максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська Харківської області і там закріпитися, продовжуючи виконувати бойові завдання в межах міської забудови в північній частині міста та тримаючи противника під вогневим контролем, також українські захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30 16 травня, пише УНН

З початку наступальних дій ворога 10.05.2024 на Харківському напрямку Сили оборони рішучими діями примусили значно знизити активність російських окупантів. Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися - зірвано. З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуація контрольована

- ідеться у зведенні Генштабу.

При цьому вказано, що на Куп'янському напрямку російські окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати українські позиції на напрямку Крохмальне – Берестове. "Тут українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти. Бій триває, ситуація контрольована. Також, наші захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки", - вказали у Генштабі.

Ситуацію на Харківщині частково стабілізували, але окупанти атакують вздовж майже всієї лінії фронту - Генштаб15.05.24, 20:57 • 41948 переглядiв

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