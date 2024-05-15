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Ситуацію на Харківщині частково стабілізували, але окупанти атакують вздовж майже всієї лінії фронту - Генштаб

Ситуацію на Харківщині частково стабілізували, але окупанти атакують вздовж майже всієї лінії фронту - Генштаб

Київ • УНН

 • 41956 перегляди

Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку, зокрема на північно-західних околицях Вовчанська, незважаючи на інтенсивні бої по всій лінії фронту, в результаті яких противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

На Харківському напрямку Силам оборони вдалось стабілізувати ситуацію. Наразі триває зачистка північно-західних околиць Вовчанська. Водночас війська окупантів активно атакують здовж майже всієї лінії фронту. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі 

Ворог продовжує атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. І надалі основні зусилля зосереджує на Покровському та Куп’янському напрямках. Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ

- заявили в Генштабі. 

На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. Станом на зараз наші воїни уже відбили 10 атак в районі Слобожанського, Вовчанська, Стариці та Липців. Ситуацію вдалося частково стабілізувати, триває зачистка північно-західних околиць Вовчанська. Від початку доби загарбники втратили близько 60 осіб та 19 одиниць озброєння та військової техніки. Також уражено 11 укриттів противника.

Силам оборони вдалось частково стабілізувати ситуацію на Харківщині - Зеленський 15.05.24, 18:57 • 24336 переглядiв

На Куп’янському напрямку відбулося 28 бойових зіткнень, зокрема в районах Стельмахівки, Синьківки, Іванівки та Твердохлібового. Дані про втрати агресора дані уточнюються.

На Лиманському напрямку окупанти двічі безуспішно намагались покращити тактичне положення біля Новосадового та Торського. Завдали 3 авіаудари в районі Лиману.

На Сіверському напрямку російські війська здійснили 7 атак на напрямках Миколаївка – Спірне, Берестове – Спірне, Яковлівка – Роздолівка, Соледар – Роздолівка, Золотарівка – Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку ворог 9 разів атакував наші позиції.

На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Загалом сьогодні тут відбулася 31 атака окупантів. Найбільше - в районах Новоолександрівки та Нетайлового. Українські захисники роблять усе можливе для недопущення просування противника.

Оборона Вовчанська: прикордонники показали, як нищать техніку окупантів на околицях міста 15.05.24, 16:54 • 20702 перегляди

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 7 ворожих атак. 

На Времівському напрямку противник намагався потіснити наших захисників в районі Урожайного. Зазнав втрат та відійшов.

На Оріхівському напрямку ворог продовжує тиснути біля Старомайорського, здійснив 22 спроби штурмових дій. Завдав авіаційного удару в районі Роботиного. Українські воїни утримують оборонні рубежі та позиції.

На Придніпровському напрямку ворог 5 разів атакував українських захисників поблизу Кринок, успіху не мав. 

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. 

Протягом доби підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ударів по пункту управління, складу боєприпасів, 13 районах зосередження особового складу та інших важливих об'єктах противника.  Наша авіація завдала 2 удари по зенітних ракетних комплексах та 22 районах зосередження особового складу окупантів

- підсумували в Генеральному штабі ЗСУ. 

Генштаб: рф з початку наступу на Харківському напрямку втратила 615 військових15.05.24, 12:30 • 41984 перегляди

Нагадаємо

В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області, ймовірно, сповільнилися за останні 24 години. Наразі російські сили застосовують нову тактику на Харківському напрямку - використовують невеликі штурмові групи для проникнення на українські позиції.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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