Оборона Вовчанська: прикордонники показали, як нищать техніку окупантів на околицях міста
Київ • УНН
Прикордонники знищили російські бойові машини і танки, які намагалися прорвати українську оборону на підступах до Вовчанська.
Окупанти продовжують спроби прорвати оборону Збройних сил України на околицях Вовчанська. Прикордонники показали, як знищують техніку окупантів на підходах до міста. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.
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Прикордонники розповіли, що завдяки ударним БПЛА їм вдалось знищити бойову машину загарбників на околиці Вовчанська.
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рф зосереджує зусилля, щоб прорвати оборону західніше Бахмута - Волошин15.05.24, 15:42 • 20860 переглядiв
Також прикордонники-аеророзвідники знищили два танки, з яких окупанти здійснювали обстріл околиці Вовчанська.
Пілоти розвідувальних БпЛА переслідували ворожу техніку до місця стоянки і за першої ж нагоди нанесли вогневе ураження.
Нагадаємо
У Генеральному штабі заявили, що на Харківському напрямку Збройні сили України частково вибили російських окупантів з міста Вовчанськ. Тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях міста.