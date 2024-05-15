Оборона Волчанска: пограничники показали, как уничтожают технику оккупантов на окраинах города

Оккупанты продолжают попытки прорвать оборону Вооруженных сил Украины в окрестностях Волчанска. Пограничники показали, как уничтожают технику оккупантов на подходах к городу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

Детали

Пограничники рассказали, что благодаря ударным БПЛА им удалось уничтожить боевую машину захватчиков на окраине Волчанска.

Один сброс открывает "мангал", а второй превращает ББМ в металлолом - шутят в ГПСУ.

рф сосредотачивает усилия, чтобы прорвать оборону западнее Бахмута - Волошин

Также пограничники-аэроразведчики уничтожили два танка, из которых оккупанты осуществляли обстрел окраины Волчанска.

Пилоты разведывательных БпЛА преследовали вражескую технику к месту стоянки и при первой же возможности нанесли огневое поражение. - рассказали в ГПСУ.

Напомним

В Генеральном штабе заявили, что на Харьковском направлении Вооруженные силы Украины частично выбили российских оккупантов из города Волчанск. Продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окраинах города.