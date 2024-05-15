рф сосредотачивает усилия, чтобы прорвать оборону западнее Бахмута - Волошин

Российские оккупанты сосредотачивают усилия, чтобы прорвать украинскую оборону западнее Бахмута Донецкой области, чтобы выйти на рубеж по каналу, завладеть Часовым Яром и создать условия для дальнейшего продвижения именно к Краматорской агломерации. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона в среду, передает корреспондент УНН.

Враг не прекращает попыток штурмовать Часов Яр, никаких территориальных успехов у него за последние дни, недели не было. Российской армии, конечно, там нет. Ситуацию вблизи города и окрестностей наши Силы обороны контролируют - сказал Волошин.

По его словам, оккупанты не оставляют попыток всячески заполучить господствующие высоты, на которых Часов Яр, для дальнейшего продвижения на Дружковку, Славянск, Краматорск.

Противник также сосредоточивает усилия прорвать оборону западнее Бахмута, чтобы выйти на рубеж по каналу, овладеть как раз Часовым Яром и создать условия для дальнейшего продвижения именно к Краматорской агломерации. Однако, пока оккупанты не смогли даже пересечь канал Северский Донец - Донбасс. В том направлении российская армия активизировала свои усилия по проведению артиллерийского плыва и сбросов дронов в окрестностях Часового Яра - рассказал Волошин.

Дополнение

12 мая Волошин сообщал, что у россиян произошло некоторое обострение относительно Часового Яра.