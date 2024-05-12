Волошин про ситуацію біля Часового Яру: у ворога певне загострення
Київ • УНН
росіяни активізували штурмові дії в районі Часового Яру, але не досягли жодних територіальних успіхів, незважаючи на активні бойові дії вдень і вночі.
У росіян відбулося певне загострення щодо Часового Яру. Окупанти продовжують активні штурмові дії. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Щодо Часового Яру. Відбулося у ворога певне загострення, у Часовому Яру продовжують ворожі активні штурмові дії. Ситуація на ранок не змінилася, активні бойові дії тривають і в день, і вночі. Ворог жодних територіальних успіхів за останні дні не мав, ворожої армії там немає,
Деталі
Також він повідомив про ситуацію в Красногорівці.
Щодо Красногорівки. Ворог не полишає спроб штурмувати місто, деякі маломобільні невеликої кількості мобільні групи окупантів все ж таки прорвалися на схід Красногорівки і зайшли у вогнетривкий завод. Вони перебувають у складному становищі, тому що наші військовослужбовці з 59-ї окремої механізованої бригади позбавили їх постачанням боєкомплектом і підтримки бронетехніки,
Доповнення
10 травня командир батальйону ударних БПЛА "Ахіллес" 92 ОШБР Юрій Федоренко повідомляв, що противник продовжує спроби оперативного оточення міста Часів Яр, яке хоче перетворити на плацдарм для подальшої окупації Донеччини.