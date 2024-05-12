Волошин про ситуацію біля Часового Яру: у ворога певне загострення

У росіян відбулося певне загострення щодо Часового Яру. Окупанти продовжують активні штурмові дії. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Щодо Часового Яру. Відбулося у ворога певне загострення, у Часовому Яру продовжують ворожі активні штурмові дії. Ситуація на ранок не змінилася, активні бойові дії тривають і в день, і вночі. Ворог жодних територіальних успіхів за останні дні не мав, ворожої армії там немає,

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Також він повідомив про ситуацію в Красногорівці.

Щодо Красногорівки. Ворог не полишає спроб штурмувати місто, деякі маломобільні невеликої кількості мобільні групи окупантів все ж таки прорвалися на схід Красногорівки і зайшли у вогнетривкий завод. Вони перебувають у складному становищі, тому що наші військовослужбовці з 59-ї окремої механізованої бригади позбавили їх постачанням боєкомплектом і підтримки бронетехніки,