Волошин о ситуации возле Часового Яра: у врага определенное обострение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
  •  123056 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  182238 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  193054 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  191565 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  157717 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  150995 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130756 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133201 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122220 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168213 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  161701 просмотра
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  214327 просмотра
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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  225089 просмотра
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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  237779 просмотра

Волошин о ситуации возле Часового Яра: у врага определенное обострение

россияне активизировали штурмовые действия в районе Часового Яра, но не достигли никаких территориальных успехов, несмотря на активные боевые действия днем и ночью.

Война •   •  3035 просмотра
Волошин о ситуации возле Часового Яра: у врага определенное обострение

путин блефует по поводу использования ядерного оружия - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что ядерные угрозы президента россии владимира путина являются блефом, и он ничего не выиграет от применения ядерного оружия, но может потерять все.

Новости Мира •   •  3796 просмотра
путин блефует по поводу использования ядерного оружия - глава МИД Литвы

Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумах

Российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям города Сумы в Украине, вызвав взрывы, но о жертвах не сообщается.

Война •   •  7870 просмотра
Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумах

В ОСУВ "Хортица" сообщили, где продолжаются оборонительные операции на Харьковщине

Сейчас продолжаются оборонительные бои в Харьковской области в районе приграничных сел Стрелечье, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, украинские войска проводят контратаки, а из резервов перебрасываются подкрепления для удержания рубежей обороны от наступления россиян.

Война •   •  10003 просмотра
В ОСУВ "Хортица" сообщили, где продолжаются оборонительные операции на Харьковщине

На оккупированные территории россияне завезли очередную партию пропагандистской макулатуры - Центр сопротивления

В школьные библиотеки оккупированного города Каховка россияне привезли пропагандистские книги, прославляющие военных преступников и изображающие украинцев предателями и нацистами.

Война •   •  10759 просмотра
На оккупированные территории россияне завезли очередную партию пропагандистской макулатуры - Центр сопротивления

В Швейцарии во время похода в горы умер вице-канцлер

Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци умер в возрасте 55 лет во время похода в горы с семьей.

Новости Мира •   •  10646 просмотра
В Швейцарии во время похода в горы умер вице-канцлер

Юсов о ночном "хлопке" на трех военных объектах в рф: эти процессы продолжатся

Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины, заявил, что недавние атаки на три военных объекта в россии будут продолжаться, поскольку они используются рф для обеспечения и финансирования оккупационной группировки. "Хлопок" с начала этого года состоялась уже на более 40 военных объектах на территории рф.

Война •   •  13129 просмотра
Юсов о ночном "хлопке" на трех военных объектах в рф: эти процессы продолжатся

На Харьковщине увеличилась "серая зона", основная задача стабилизировать линию фронта - Синегубов

В Харьковской области увеличилась "серая зона", все больше населенных пунктов подвергаются активным боевым действиям, что делает стабилизацию линии фронта главной задачей для украинских сил.

Война •   •  13466 просмотра
На Харьковщине увеличилась "серая зона", основная задача стабилизировать линию фронта - Синегубов

россияне на ВОТ запретили посещать кладбища в поминальный понедельник

россияне на временно оккупированных территориях запретили посещать кладбища в поминальный понедельник, чтобы не допустить массовых собраний местного населения.

Общество •   •  13678 просмотра
россияне на ВОТ запретили посещать кладбища в поминальный понедельник

В Грузии противники закона об "иноагентах" анонсировали протест ночью у здания парламента

Тысячи противников закона об "иностранных агентах" в Грузии проведут ночь с 12 на 13 мая у здания парламента накануне запланированного на 14 мая голосования по спорному законопроекту.

Новости Мира •   •  12075 просмотра
В Грузии противники закона об "иноагентах" анонсировали протест ночью у здания парламента