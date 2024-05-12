Волошин о ситуации возле Часового Яра: у врага определенное обострение

У россиян произошло определенное обострение относительно Часового Яра. Оккупанты продолжают активные штурмовые действия. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Относительно Часового Яра. Произошло у врага определенное обострение, в Часовом Яру продолжают вражеские активные штурмовые действия. Ситуация на утро не изменилась, активные боевые действия продолжаются и днем, и ночью. Враг никаких территориальных успехов за последние дни не имел, вражеской армии там нет, - рассказал Волошин.

Детали

Также он сообщил о ситуации в Красногоровке.

Относительно Красногоровки. Враг не оставляет попыток штурмовать город, некоторые маломобильные небольшого количества мобильные группы оккупантов все же прорвались на восток Красногоровки и зашли в огнеупорный завод. Они находятся в сложном положении, потому что наши военнослужащие из 59-й отдельной механизированной бригады лишили их снабжением боекомплектом и поддержки бронетехники, - рассказал Волошин.

Дополнение

10 мая командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92 ОШБР Юрий Федоренко сообщал, что противник продолжает попытки оперативного окружения города Часов Яр, который хочет превратить в плацдарм для дальнейшей оккупации Донетчины.