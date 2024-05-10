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Бої за Часів Яр: росіяни намагаються скористатися вікном можливостей, поки ЗСУ чекають снаряди від партнерів

Бої за Часів Яр: росіяни намагаються скористатися вікном можливостей, поки ЗСУ чекають снаряди від партнерів

Київ • УНН

 • 38091 перегляди

За словами командира батальйону ударних БПЛА "Ахіллес" 92 ОШБР Юрія Федоренка, Сили оборони не дають російській армії захопити або взяти Часів Яр в оперативне оточення, незважаючи на сильний тиск та інтенсивні бої.

Противник продовжує спроби оперативного оточення міста Часів Яр, яке хоче перетворити на плацдарм для подальшої окупації Донеччини. Про це в ефірі єдиного марафону розповів командир батальйону ударних БПЛА "Ахіллес" 92 ОШБР Юрій Федоренко, передає кореспондент УНН.

Деталі

Він розповів, що противник зберігає наміри зі знищення української державності та тих, хто називає себе українцями, а етапи окупації розпланував на частини.

Донецька область – одна з частин глобальної окупації. При цьому місто Часів Яр – вдалий плацдарм для подальших штурмових дій на агломерацію міст Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ. У випадку, якщо противник оволодіє Часів Яром, він зможе взяти ці міста під вогневий контроль та потім продовжити просування для окупації Донецької області

- сказав він.

Федоренко додав, що противнику не вдалося просунутися в Часів ярі до 9 травня, але росіяни продовжать сильний тиск на тому напрямку.

Вони користуються вікном можливостей, оскільки максимальна концентрація боєприпасів та техніки від партнерів на фронті очікується через півтори місяці. До того часу вони будуть максимально намагатися проводити ударно-штурмові дії, щоб намагатися відкусити ще наші території. Але він не зможе реалізувати ці наміри та повністю окупувати Часів Яр

- додав він.

Він пояснив, що росіяни намагаються взяти Часів Яр в оперативне оточення, рухаються в населені пункти Богданівка та Іванівка, які знаходяться на флангах. Вони таким чином намагаються перерізати шляхи сполучення та перенести бойові дії в саме місто – там, в умовах міських боїв, сподіваються мати перевагу в умовах переважаючої живої сили.

Не зважаючи на все це, Сили оборони роблять максимум можливого, щоб противнику не вдалося взяти Часів Яр в лещата та просунутись в саме місто. І чим більше боєприпасів в нас буде, тим менше в противника буде можливостей окупувати це місто

- наголосив Федоренко.

Нагадаємо

Сили оборони контролюють ситуацію навколо міста Часів Яр, активні бойові дії тривають вдень і вночі, але російська армія не увійшла в місто, незважаючи на пропагандистські заяви.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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