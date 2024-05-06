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Сили оборони контролюють обстановку: Волошин про Часів Яр

Сили оборони контролюють обстановку: Волошин про Часів Яр

Київ • УНН

 • 61918 перегляди

Сили оборони контролюють ситуацію навколо міста Часів Яр, активні бойові дії тривають вдень і вночі, але російська армія не увійшла в місто, незважаючи на пропагандистські заяви.

Сили оборони контролюють ситуацію навколо міста Часів Яр. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає УНН.

Ситуація навколо міста Часів Яр така, що Сили оборони контролюють обстановку. За минулий тиждень і на сьогодні ситуація навколо міста не змінилася, активні бойові дії тривають вдень і вночі. Однак російська пропаганда періодично робить інформаційні вкиди, що їхня армія вже увійшла у місто. Жодних територіальних успіхів ворога там останні дні немає. Ворожої російської армії в місті немає 

– сказав він.

Крім того, Волошин зауважив, що ЗСУ не підривали міст через канал Сіверський Донець – Донбас.

... наші підрозділи відбудовують той міст, щоб мати шляхи сполучення. І коли йшов процес, і наша вантажівка привезла будівельні матеріали, по ній влучив fpv-дрон. Ніхто не загинув, вантажівку було пошкоджено. ЗСУ контролюють ситуацію і на тому напрямку 

– додав речник.

Нагадаємо

Раніше Волошин повідомив, що ворог не полишає спроб захопити Часів Яр на Донеччині, намагаючись обійти місто через населені пункти Богданівка та Іванівське, щоб взяти його в лещата. Ворог на цьому напрямку проводить так звані м’ясні штурми, але ситуація контролюється Силами оборони.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
chasiv-yarЧасів Яр
donetskДонецьк
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