Сили оборони контролюють обстановку: Волошин про Часів Яр

Сили оборони контролюють ситуацію навколо міста Часів Яр. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає УНН.

Ситуація навколо міста Часів Яр така, що Сили оборони контролюють обстановку. За минулий тиждень і на сьогодні ситуація навколо міста не змінилася, активні бойові дії тривають вдень і вночі. Однак російська пропаганда періодично робить інформаційні вкиди, що їхня армія вже увійшла у місто. Жодних територіальних успіхів ворога там останні дні немає. Ворожої російської армії в місті немає

Крім того, Волошин зауважив, що ЗСУ не підривали міст через канал Сіверський Донець – Донбас.

... наші підрозділи відбудовують той міст, щоб мати шляхи сполучення. І коли йшов процес, і наша вантажівка привезла будівельні матеріали, по ній влучив fpv-дрон. Ніхто не загинув, вантажівку було пошкоджено. ЗСУ контролюють ситуацію і на тому напрямку