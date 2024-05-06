Силы обороны контролируют обстановку: Волошин о Часов Яре

Силы обороны контролируют ситуацию вокруг города Часов Яр. Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает УНН.

Ситуация вокруг города Часов Яр такова, что Силы обороны контролируют обстановку. За прошедшую неделю и на сегодня ситуация вокруг города не изменилась, активные боевые действия продолжаются днем и ночью. Однако российская пропаганда периодически делает информационные вбросы, что их армия уже вошла в город. Никаких территориальных успехов врага там последние дни нет. Вражеской российской армии в городе нет - сказал он.

Кроме того, Волошин отметил, что ВСУ не взрывали мост через канал Северский Донец - Донбасс.

... наши подразделения восстанавливают тот мост, чтобы иметь пути сообщения. И когда шел процесс, и наш грузовик привез строительные материалы, по нему попал fpv-дрон. Никто не погиб, грузовик был поврежден. ВСУ контролируют ситуацию и на том направлении - добавил спикер.

Напомним

Ранее Волошин сообщил, что враг не оставляет попыток захватить Часов Яр в Донецкой области, пытаясь обойти город через населенные пункты Богдановка и Ивановское, чтобы взять его в тиски. Враг на этом направлении проводит так называемые мясные штурмы, но ситуация контролируется Силами обороны.