Силы обороны контролируют обстановку: Волошин о Часов Яре

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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donetskДонецк
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
  •  42170 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  104879 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  110188 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  222778 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  210504 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  206469 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173634 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113771 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129039 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126588 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

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Силы обороны контролируют обстановку: Волошин о Часов Яре

Силы обороны контролируют ситуацию вокруг города Часов Яр, активные боевые действия продолжаются днем и ночью, но российская армия не вошла в город, несмотря на пропагандистские заявления.

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Силы обороны контролируют обстановку: Волошин о Часов Яре

Оккупанты повторно ударили по объектам энергетики на Сумщине: потребителей призывают экономить

россия снова атаковала энергетические объекты в Сумской области, оставив без электроснабжения 419 700 абонентов в 1 325 населенных пунктах, но энергетики работали 24/7, чтобы восстановить электроснабжение.

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Оккупанты повторно ударили по объектам энергетики на Сумщине: потребителей призывают экономить

В Тисе за сутки обнаружили шестерых погибших, которые пытались незаконно пересечь границу - журналист

В реке Тиса было найдено шесть тел мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинскую границу, некоторые из них провели в воде длительное время. Официально ГПСУ сообщили только об одном найденном утопленнике.

Война •   •  4969 просмотра
В Тисе за сутки обнаружили шестерых погибших, которые пытались незаконно пересечь границу - журналист

ХАМАС согласился на предложение Египта о прекращении огня. В Израиле заявили, что не поддерживают это соглашение

ХАМАС принимает предложение Египта и Катара о прекращении огня, чтобы прекратить войну с Израилем, но Иерусалиме заявили, что не поддерживают соглашение предложенное Каиром.

Новости Мира •   •  6031 просмотра
ХАМАС согласился на предложение Египта о прекращении огня. В Израиле заявили, что не поддерживают это соглашение

Зеленский пригласил на Саммит мира лидеров Литвы, Польши, Канады и Эстонии

Президент Зеленский провел международные переговоры и лично пригласил лидеров Литвы, Польши, Эстонии и Канады на предстоящий Глобальный саммит мира в Швейцарии, чтобы заручиться поддержкой украинской мирной формулы и принудить россию к миру.

политика •   •  8175 просмотра
Зеленский пригласил на Саммит мира лидеров Литвы, Польши, Канады и Эстонии

Министр иностранных дел Польши надеется, что НАТО очертит планы по укреплению безопасности Украины

Министр иностранных дел Польши надеется, что НАТО очертит планы по укреплению безопасности Украины и ее интеграции в Альянс во время предстоящего саммита в Вашингтоне.

Война •   •  7657 просмотра
Министр иностранных дел Польши надеется, что НАТО очертит планы по укреплению безопасности Украины

Зеленский провел Ставку: говорили о фронте и производстве собственного вооружения

Президент Зеленский провел совещание, на котором обсудил ситуацию на фронте, отечественное производство оружия и укомплектование бригад, отметив необходимость реальной логистики для обеспечения своевременной доставки оружия и боеприпасов от партнеров украинским солдатам.

Война •   •  8869 просмотра
Зеленский провел Ставку: говорили о фронте и производстве собственного вооружения

Биткоин упал ниже 64 тысяч долларов на фоне спекуляций относительно снижения процентных ставок в США

Цена биткоина упала ниже $64 000 из-за нехватки оптимизма инвесторов на фоне спекуляций относительно снижения процентных ставок в США, но осталась в пределах торгового диапазона, который наблюдался в марте и апреле.

Экономика •   •  7051 просмотра
Биткоин упал ниже 64 тысяч долларов на фоне спекуляций относительно снижения процентных ставок в США

Нефть дорожает на фоне роста напряжения в секторе Газа, повышения цен Саудовской Аравией

Фьючерсы на нефть выросли в понедельник после того, как Саудовская Аравия повысила июньские цены на нефть для большинства регионов, а также после того, как перспектива быстрого заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа стала маловероятной, возродив опасения, что боевые действия между ХАМАС и израильскими войсками скоро возобновятся.

Война •   •  8677 просмотра
Нефть дорожает на фоне роста напряжения в секторе Газа, повышения цен Саудовской Аравией

На фронте за сутки 87 боевых столкновений, больше всего атак ВСУ отбили на Авдеевском направлении - Генштаб

6 мая Вооруженные Силы Украины отбили 87 боевых столкновений вдоль линии фронта, в частности на Бахмутском, Новопавловском и Авдеевском направлениях, при этом противник нанес 2 ракетных и 69 авиационных ударов, а также 52 раза применил реактивные системы залпового огня.

Война •   •  9316 просмотра
На фронте за сутки 87 боевых столкновений, больше всего атак ВСУ отбили на Авдеевском направлении - Генштаб