Ворог продовжує тиснути на Часів Яр, намагаючись обійти через Богданівку та Іванівське, щоб взяти його в лещата - Волошин
Київ • УНН
Противник продовжує спроби захопити Часів Яр на Донеччині, намагаючись обійти місто через Богданівку та Іванівське і взяти його в лещата, проводячи так звані "м'ясні штурми" на цій ділянці, але ситуація залишається під контролем Збройних Сил України.
Ворог не полишає спроб захопити Часів Яр на Донеччині, намагаючись обійти місто через населені пункти Богданівка та Іванівське, щоб взяти його в лещата. Ворог на цьому напрямку проводить так звані м’ясні штурми, але ситуація контролюється Силами оборони. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
Ситуація на Часівярівському напрямку наступна, що ворог не полишає спроб, тисне на цьому напрямку, виконуючи якісь певні дедлайни. Наразі ситуація така, що Сили оборони контролюють обстановку, армії ворожої в місті немає. Ворог не перетинав ніякі рубежі і кордони міста. Російська армія для захоплення міста намагається його обійти через населені пункти Богданівка та Іванівське. Активно штурмує ці селища, щоб взяти в лещата Часів Яр. Певною мірою їм не вдається, м’ясні штурми тривають
Він додав, що Часівярівському напрямку ворог завершує своє перегрупування, а неподалік Білогорівки заводить додаткові штурмові групи. Також штурмові групи замічені в районі Кліщіївки та Андріївки. Росіяни планують проводити штурмові дії і в районі Іванівського.
Наразі армія рф активно проводить артилерійський вплив на околицях Часового Яру. Задіяна авіація і, ймовірно, готують підґрунтя якраз для наступної хвилі штурмів. Їм важливо зайняти Часів Яр до того моменту, як нам надійде закордонна допомога
Нагадаємо
Висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для України предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області. Водночас захоплення Часового Яру росіянами — це лише питання часу.