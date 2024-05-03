У ГУР заявили, що втрата Часового Яру – це лише питання часу

ukenru
19:41 • 33430 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 81132 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 108161 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 110741 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 223306 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 153655 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 144426 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131685 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121510 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112792 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
68 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 146167 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 121543 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 127297 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 132167 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 107820 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 223289 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 381638 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 438233 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 446784 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 356380 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 108154 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 127297 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 121543 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 97483 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107132 перегляди
Актуальне
У ГУР заявили, що втрата Часового Яру – це лише питання часу

У ГУР заявили, що втрата Часового Яру – це лише питання часу

Київ • УНН

 • 34134 перегляди

Втрата Україною висотного укріпрайону Часів Яр є лише питанням часу, що відкриває шлях до захоплення Росією останніх великих міст Донецької області, вважає заступник голови військової розвідки України.

Висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для України предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області. Водночас захоплення Часового Яру росіянами  — це лише питання часу. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню The Economist, передає УНН.

Деталі

За словами Скібіцького, ймовірно, окупація Часового Яру, це лише питання часу, коли це місто впаде так само, як Авдіївка, яку росіяни розбомбили дощенту в лютому.

Звичайно, не сьогодні-завтра, але все залежить від наших резервів і запасів

заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький

Доповнення

Скібіцький прогнозує, що Росія насамперед йде за своїм планом "звільнення" всіх східних районів Донецької та Луганської областей України . Це завдання незмінне з 2022 року.

Окрім того, Росія отримала наказ "взяти щось" до помпезного святкування Дня перемоги в Москві 9 травня, або, якщо це не вдасться, до візиту очільника Росії Володимира Путіна до Пекіна на тиждень пізніше. Швидкість і успішність просування визначатимуть, коли і де росіяни завдадуть наступного удару.

Він наголосив, що проблема України дуже проста, у нас немає зброї: "Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими".

Контекст

The Economist пише, що Росія вже здобула тактичний успіх на південному заході в селі Очеретине, де була провалена нещодавня ротація українських військ. Російським військам вдалося прорвати першу лінію оборони і створити важливий плацдарм площею 25 квадратних кілометрів. Україна знаходиться на певному шляху до стабілізації ситуації, в той час як Росія кидає "все", що має, щоб досягти більшого успіху.

За словами Скібіцького, російська армія вже не є такою зарозумілою організацією, якою вона була у 2022 році, і зараз діє як "єдиний організм, з чітким планом і під єдиним командуванням".

Противник намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення, але за останні 7 днів жодних успіхів не мав - Волошин 26.04.24, 15:40 • 16354 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
the-economistThe Economist
ocheretyneОчеретине
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
avdiivkaАвдіївка
pekinПекін
chasiv-yarЧасів Яр
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47