Враг продолжает давить на Часов Яр, пытаясь обойти через Богдановку и Ивановское, чтобы взять его в тиски - Волошин

Враг не оставляет попыток захватить Часов Яр в Донецкой области, пытаясь обойти город через населенные пункты Богдановка и Ивановское, чтобы взять его в тиски. Враг на этом направлении проводит так называемые мясные штурмы, но ситуация контролируется Силами обороны. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Ситуация на Часовяровском направлении следующая, что враг не оставляет попыток, давит на этом направлении, выполняя какие-то определенные дедлайны. Сейчас ситуация такова, что Силы обороны контролируют обстановку, армии вражеской в городе нет. Враг не пересекал никакие рубежи и границы города. Российская армия для захвата города пытается его обойти через населенные пункты Богдановка и Ивановское. Активно штурмует эти поселки, чтобы взять в тиски Часов Яр. В определенной степени им не удается, мясные штурмы продолжаются - сказал Волошин.

Он добавил, что на Часовяровском направлении враг завершает свою перегруппировку, а неподалеку Белогоровки заводит дополнительные штурмовые группы. Также штурмовые группы замечены в районе Клещеевки и Андреевки. Россияне планируют проводить штурмовые действия и в районе Ивановского.

Сейчас армия РФ активно проводит артиллерийское воздействие в окрестностях Часового Яра. Задействована авиация и, вероятно, готовят почву как раз для следующей волны штурмов. Им важно занять Часов Яр до того момента, как нам поступит зарубежная помощь - отметил Волошин.

Напомним,

Высотный опорный пункт в городе Часов Яр является для Украины предметом беспокойства, ведь его потеря открывает путь на последние крупные города Донецкой области. В то же время захват Часового Яра россиянами - это лишь вопрос времени.