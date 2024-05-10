Бои за Часов Яр: россияне пытаются воспользоваться окном возможностей, пока ВСУ ждут снаряды от партнеров

Противник продолжает попытки оперативного окружения города Часов Яр, который хочет превратить в плацдарм для дальнейшей оккупации Донецкой области. Об этом в эфире единого марафона рассказал командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92 ОШБР Юрий Федоренко, передает корреспондент УНН.

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Он рассказал, что противник сохраняет намерения по уничтожению украинской государственности и тех, кто называет себя украинцами, а этапы оккупации распланировал на части.

Донецкая область - одна из частей глобальной оккупации. При этом город Часов Яр - удачный плацдарм для дальнейших штурмовых действий на агломерацию городов Константиновка, Дружковка, Краматорск. В случае, если противник овладеет Часов Яром, он сможет взять эти города под огневой контроль и затем продолжить продвижение для оккупации Донецкой области - сказал он.

Федоренко добавил, что противнику не удалось продвинуться в Часов яре до 9 мая, но россияне продолжат сильное давление на том направлении.

Они пользуются окном возможностей, поскольку максимальная концентрация боеприпасов и техники от партнеров на фронте ожидается через полтора месяца. К тому времени они будут максимально пытаться проводить ударно-штурмовые действия, чтобы пытаться откусить еще наши территории. Но он не сможет реализовать эти намерения и полностью оккупировать Часов Яр - добавил он.

Он пояснил, что россияне пытаются взять Часов Яр в оперативное окружение, движутся в населенные пункты Богдановка и Ивановка, которые находятся на флангах. Они таким образом пытаются перерезать пути сообщения и перенести боевые действия в сам город - там, в условиях городских боев, надеются иметь преимущество в условиях преобладающей живой силы.

Несмотря на все это, Силы обороны делают максимум возможного, чтобы противнику не удалось взять Часов Яр в тиски и продвинуться в сам город. И чем больше боеприпасов у нас будет, тем меньше у противника будет возможностей оккупировать этот город - подчеркнул Федоренко.

Напомним

Силы обороны контролируют ситуацию вокруг города Часов Яр, активные боевые действия продолжаются днем и ночью, но российская армия не вошла в город, несмотря на пропагандистские заявления.

Часов Яр покидают очень мало людей: в ОВА говорят, в городе до сих пор остается более 600 жителей