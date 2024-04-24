Часов Яр покидают очень мало людей: в ОВА говорят, в городе до сих пор остается более 600 жителей

Гуманитарная ситуация в прифронтовых городах в Донецкой области чрезвычайно сложная, но люди не сильно хотят покидать свой дом. Сейчас в Часовом Яру до сих пор находится 684 человека, а в Красногоровке - 1260. Об этом сказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона в среду, передает корреспондент УНН.

Детали

"Гуманитарная ситуация в прифронтовых городах чрезвычайно сложная, это не только Часов Яр и Красногоровка, но и Марьинское направление, Очеретинское направление и почти все населенные пункты, которые находятся около линии фронта", - сказал Филашкин.

По его словам, с каждым днем все сложнее оказывать гуманитарную помощь и эвакуировать людей. Он говорит, что вчера смогли эвакуировать 136 человек с линии фронта из них 16 детей.

Очень мало людей покидают Часов Яр, сейчас там остается 684 человека, а в Красногоровке сейчас находится 1260 человек - сообщил Филашкин.

Напомним

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