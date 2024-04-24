Часов Яр покидают очень мало людей: в ОВА говорят, в городе до сих пор остается более 600 жителей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kostiantynivkaКонстантиновка
Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  92127 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  93646 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  100577 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  101501 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  100688 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136520 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157371 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154026 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153958 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122735 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  183482 просмотра
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Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  488263 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  405652 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  451512 просмотра

Часов Яр покидают очень мало людей: в ОВА говорят, в городе до сих пор остается более 600 жителей

684 человека остаются в Часовом Яру и 1260 в Красногоровке, несмотря на чрезвычайно сложную гуманитарную ситуацию в прифронтовых городах Донецкой области.

Общество •   •  10299 просмотра
Часов Яр покидают очень мало людей: в ОВА говорят, в городе до сих пор остается более 600 жителей

Приостановление консульских услуг для мужчин за рубежом: комитет Рады по нацбезопасности хочет вызвать МИД для разъяснений

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности планирует вызвать представителей министерства иностранных дел для объяснения их приказа о приостановлении консульского обслуживания украинских мужчин за рубежом в связи с новым законом о мобилизации.

Общество •   •  9504 просмотра
Приостановление консульских услуг для мужчин за рубежом: комитет Рады по нацбезопасности хочет вызвать МИД для разъяснений

Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС, ожидает быстрого выделения следующего транша в почти 1,9 млрд евро

Украина получила 1,5 миллиарда евро второго транша финансирования от ЕС и ожидает скорой выплаты третьего транша в 1,89 миллиарда евро.

Экономика •   •  10831 просмотра
Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС, ожидает быстрого выделения следующего транша в почти 1,9 млрд евро

В Минобороны рассказали о главных изменениях, какие предусматривает закон о мобилизации

Министерство обороны Украины подготовило инфографику, которая объясняет основные изменения, введенные новой редакцией закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая и коснется как военнослужащих, так и гражданского населения.

Общество •   •  9404 просмотра
В Минобороны рассказали о главных изменениях, какие предусматривает закон о мобилизации

Заместитель Сольского Маркиян Дмитрасевич выехал за границу и не вернулся - прокурор

Заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич, которого подозревают в попытке завладения государственной землей вместе с министром Николаем Сольским, выехал из Украины 13 апреля и с тех пор не вернулся.

политика •   •  10163 просмотра
Заместитель Сольского Маркиян Дмитрасевич выехал за границу и не вернулся - прокурор

Дисциплинарная палата ВСП одобрила увольнение судьи Тандыра, подозреваемого в ДТП с гибелью нацгвардейца

Дисциплинарная палата ВСП одобрила увольнение судьи Алексея Тандыра.

Общество •   •  9214 просмотра
Дисциплинарная палата ВСП одобрила увольнение судьи Тандыра, подозреваемого в ДТП с гибелью нацгвардейца

ВАКС избирает меру пресечения министру Сольскому

Высший антикоррупционный суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения министру аграрной политики Николаю Сольскому, которого подозревают в завладении государственными землями.

Криминал и ЧП •   •  8713 просмотра
ВАКС избирает меру пресечения министру Сольскому

Доходы рф от продажи нефти и газа удвоятся несмотря на санкции - Reuters

Несмотря на западные санкции, доходы россии от продажи нефти и газа, по прогнозам, вырастут почти вдвое в годовом исчислении до 14 миллиардов долларов в апреле 2024 года благодаря росту цен.

Новости Мира •   •  9074 просмотра
Доходы рф от продажи нефти и газа удвоятся несмотря на санкции - Reuters

Депутаты призвали международное сообщество активизировать усилия для освобождения украинских пленных

Верховная Рада приняла постановление, в котором призвала международное сообщество активизировать усилия по освобождению и возвращению в Украину всех захваченных и незаконно удерживаемых граждан Украины, особенно украинских журналистов.

политика •   •  10973 просмотра
Депутаты призвали международное сообщество активизировать усилия для освобождения украинских пленных

На Львовщине задержали военного, который обещал за взятку перевести мобилизованного в тыловую часть

Во Львовской области задержали военнослужащего, который требовал $3 000 от мобилизованного за то, чтобы организовать его перевод в тыловую часть и избежать отправки в зону боевых действий.

Война •   •  10539 просмотра
На Львовщине задержали военного, который обещал за взятку перевести мобилизованного в тыловую часть