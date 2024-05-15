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рф зосереджує зусилля, щоб прорвати оборону західніше Бахмута - Волошин

рф зосереджує зусилля, щоб прорвати оборону західніше Бахмута - Волошин

Київ • УНН

 • 20861 перегляди

Російські окупанти зосереджують зусилля на прориві української оборони на захід від Бахмута, але їм поки що не вдалося перетнути канал Сіверський Донець-Донбас.

Російські окупанти зосереджують зусилля, щоб прорвати українську оборону західніше Бахмута Донецької області, щоб вийти на рубіж по каналу, заволодіти Часовим Яром та створити умови для подальшого просування саме до Краматорської агломерації. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону у середу, передає кореспондент УНН.

Ворог не припиняє спроб штурмувати Часів Яр, жодних територіальних успіхів в нього за останні дні, тижні не було. Російської армії, звісно, там немає. Ситуацію поблизу міста і околиць наші Сили оборони контролюють

- сказав Волошин.

За його словами, окупанти не полишають спроб всіляко роздобути панівні висоти, на яких Часів Яр, для подальшого просування на Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ.

Противник також зосереджує зусилля прорвати оборону західніше Бахмута, щоб вийти на рубіж по каналу, оволодіти якраз Часовим Яром та створити умови для подальшого просування саме до Краматорської агломерації. Однак, наразі окупанти не змогли навіть перетнути канал Сіверський Донець - Донбас. У тому напрямку російська армія активізувала свої зусилля щодо проведення артилерійського пливу й скидів дронів на околицях Часового Яру

- розповів Волошин.

Доповнення

12 травня Волошин повідомляв, що у росіян відбулося певне загострення щодо Часового Яру.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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