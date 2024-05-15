Сили оборони частково витіснили ворога з Вовчанська - Генштаб

ukenru
16:38 • 27480 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 120295 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 107987 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 112382 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 109568 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 112784 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 106992 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 128656 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 141981 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 143490 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.1 м/с
53 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 94983 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 103823 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 98913 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 95402 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 68840 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 120365 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 306580 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 398353 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 410338 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 322810 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 45244 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 43907 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 78914 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 93871 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 102483 перегляди
Актуальне
Сили оборони частково витіснили ворога з Вовчанська - Генштаб

Сили оборони частково витіснили ворога з Вовчанська - Генштаб

Київ • УНН

 • 29888 перегляди

На Харківському напрямку Збройні сили України частково вибили російських окупантів з міста Вовчанськ. Ьривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях міста.

Станом на 13.30 15 травня на Харківському напрямку Сили оборони частково витіснили окупантів  із населеного пункту Вовчанськ, на околицях міста тривають оборонні дії.  російські війська намагаються атакувати в напрямку Липців. Втім ЗСУ тримають оборону, подекуди проводять контрнаступальні дії. Про це повідомив Генштаб, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, від початку доби противник зосереджує найбільші зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках. 

На Харківському напрямку зафіксовано 3 бойових зіткнення. Противник намагається атакувати в напрямку Липців. Ворожа авіація завдала два удари по районах населених пунктів Липці та Мала Данилівка. 

Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів в районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях. Дані щодо втрат противника уточнюються, вказали в Генштабі. 

На Куп’янському напрямку, як повдіомляється, бойові дії відбувалися в районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного та М’ясожарівки. Загалом відбито 18 ворожих атак, наші воїни стримують натиск загарбників.

На Сіверському напрямку російські окупанти  проводили штурмові дії на напрямках Миколаївка – Спірне, Берестове – Спірне, Яковлівка – Роздолівка, Соледар – Роздолівка, успіху не мали. Загалом – 6 атак. Ситуація контрольована Силами оборони. 

На Краматорському напрямку кількість спроб росіян штурмувати позиції ЗСУ  збільшилася до 3, бойові зіткнення відбувалися в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. У свою чергу, українські захисники здійснюють заходи з покращення тактичного положення на окремих ділянках.

Харківщина: росіяни вдарили КАБами, у Малій Данилівці та Куп'янську п'ятеро поранених15.05.24, 13:33 • 17458 переглядiв

На Торецькому напрямку противник завдав два авіаудари в районах Дружби і Північного.

Найбільше ворожих атак наразі, за даними Генштабу, відбувалося на Покровському напрямку. Тут українські воїни стали на заваді 19 штурмовим діям окупантів. Основні зусилля агресор сконцентрував в районі Новоолександрівки, де завдав також авіаудару. 

На Курахівському напрямку наші війська відбили 5 атак загарбників: на напрямках Стара Михайлівка – Красногорівка, Славне – Парасковіївка та Солодке – Водяне. Авіаудар ворога припав на район населеного пункту Антонівка.

На Времівському напрямку бойові зіткнення відбувалися поблизу Костянтинівки та Урожайного.

На Оріхівському напрямку ворог не полишає спроб просунутися в районах Роботиного та Старомайорського, де від початку доби відбулося загалом 15 бойових зіткнень.

Про евакуацію людей з Харкова не йдеться – мер15.05.24, 12:46 • 30272 перегляди

На Придніпровському напрямку російські окупанти і надалі намагаються витіснити наші війська з плацдарму на лівобережжі річки Дніпро. Тут, у районі населеного пункту Кринки, відбулося 3 бойові зіткнення.

На інших напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають ворогу відчутних втрат 

- йдеться у заяві Генштабу. 
Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
pokrovsk-ukrainaПокровськ, Україна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
berestoveБерестове
toretskТорецьк
staromaiorskeСтаромайорське
dniproДніпро (ріка)
kostiantynivkaКостянтинівка
kramatorskКраматорськ
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,193.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,821.36