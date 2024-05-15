Сили оборони частково витіснили ворога з Вовчанська - Генштаб

Станом на 13.30 15 травня на Харківському напрямку Сили оборони частково витіснили окупантів із населеного пункту Вовчанськ, на околицях міста тривають оборонні дії. російські війська намагаються атакувати в напрямку Липців. Втім ЗСУ тримають оборону, подекуди проводять контрнаступальні дії. Про це повідомив Генштаб, передає УНН.

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Як повідомляється, від початку доби противник зосереджує найбільші зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках.

На Харківському напрямку зафіксовано 3 бойових зіткнення. Противник намагається атакувати в напрямку Липців. Ворожа авіація завдала два удари по районах населених пунктів Липці та Мала Данилівка.

Сили оборони відбили наступальні дії російських окупантів в районі Вовчанська, частково витіснили ворожі сили із населеного пункту, тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях. Дані щодо втрат противника уточнюються, вказали в Генштабі.

На Куп’янському напрямку, як повдіомляється, бойові дії відбувалися в районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного та М’ясожарівки. Загалом відбито 18 ворожих атак, наші воїни стримують натиск загарбників.

На Сіверському напрямку російські окупанти проводили штурмові дії на напрямках Миколаївка – Спірне, Берестове – Спірне, Яковлівка – Роздолівка, Соледар – Роздолівка, успіху не мали. Загалом – 6 атак. Ситуація контрольована Силами оборони.

На Краматорському напрямку кількість спроб росіян штурмувати позиції ЗСУ збільшилася до 3, бойові зіткнення відбувалися в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. У свою чергу, українські захисники здійснюють заходи з покращення тактичного положення на окремих ділянках.

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На Торецькому напрямку противник завдав два авіаудари в районах Дружби і Північного.

Найбільше ворожих атак наразі, за даними Генштабу, відбувалося на Покровському напрямку. Тут українські воїни стали на заваді 19 штурмовим діям окупантів. Основні зусилля агресор сконцентрував в районі Новоолександрівки, де завдав також авіаудару.

На Курахівському напрямку наші війська відбили 5 атак загарбників: на напрямках Стара Михайлівка – Красногорівка, Славне – Парасковіївка та Солодке – Водяне. Авіаудар ворога припав на район населеного пункту Антонівка.

На Времівському напрямку бойові зіткнення відбувалися поблизу Костянтинівки та Урожайного.

На Оріхівському напрямку ворог не полишає спроб просунутися в районах Роботиного та Старомайорського, де від початку доби відбулося загалом 15 бойових зіткнень.

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На Придніпровському напрямку російські окупанти і надалі намагаються витіснити наші війська з плацдарму на лівобережжі річки Дніпро. Тут, у районі населеного пункту Кринки, відбулося 3 бойові зіткнення.

На інших напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.