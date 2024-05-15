Про евакуацію людей з Харкова не йдеться – мер

Сьогодні не йдеться про евакуацію цивільних з Харкова, місто навпаки приймає людей. Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Ігор Терехов, передає УНН.

Тактик яку використовує наш ворог – це залякати наших людей, тому що всі прильоти здійснюють по багатонаселеним районам Харкова. Вони використовують тактику залякування, щоб люди дуже хвилювалися, щоб вони виїжджали з міста, але я впевнений, що це їм не вдасться

На запитання, чи він закликаєте людей до евакуації, й чи не планує станом на зараз, наприклад примусову евакуацію дітей, Терехов відповів:

Ні. Такого немає. Сьогодні не йде мова про евакуацію з міста Харкова. Ми навпаки приймаємо до Харкова (людей – ред.), приїжджають люди з районів, де зараз йдуть активні бойові дії. Ми вже прийняли понад 6 тис. людей, які переїхали до Харкова. Ми розміщуємо їх у гуртожитках