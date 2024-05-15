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Про евакуацію людей з Харкова не йдеться – мер

Про евакуацію людей з Харкова не йдеться – мер

Київ • УНН

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Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що питання про евакуацію цивільного населення з міста не стоїть, оскільки Харків приймає людей, які рятуються від активних бойових дій, розмістивши понад 6 000 переселенців у гуртожитках.

Сьогодні не йдеться про евакуацію цивільних з  Харкова, місто навпаки приймає людей. Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Ігор Терехов, передає УНН.

Тактик яку використовує наш ворог – це залякати наших людей, тому що всі прильоти здійснюють по багатонаселеним районам Харкова. Вони використовують тактику залякування, щоб люди дуже хвилювалися, щоб вони виїжджали з міста, але я впевнений, що це їм не вдасться

- розповів Терехов.

На запитання, чи  він закликаєте людей до евакуації, й чи не планує станом на зараз, наприклад примусову евакуацію дітей, Терехов відповів: 

Ні. Такого немає. Сьогодні не йде мова про евакуацію з міста Харкова. Ми навпаки приймаємо до Харкова (людей – ред.), приїжджають люди з районів, де зараз йдуть активні бойові дії. Ми вже прийняли понад 6 тис. людей, які переїхали до Харкова. Ми розміщуємо їх у гуртожитках

- сказав мер міста. 

Доповнення

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявляв, що небезпеки для Харкова, як такої не існує, однак не потрібно недооцінювати ворога. Місто надійно захищене, однак рф робить все можливе, щоб посіяти страх та паніку серед цивільного населення.

 Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що росія розігрує тему "переговорів" як тактику торгу, але правда полягає в тому, що росії не вистачає людей і техніки, і наступ на Харків і на Суми - це блеф, він неможливий, тільки дії в прикордонні областей, і їхня головна надія - розтягнути українські сили і просунутися на Сході, а перемовини рф потрібні тільки для паузи і накопичення сил.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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