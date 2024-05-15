Об эвакуации людей из Харькова речь не идет - мэр

Сегодня речь не идет об эвакуации гражданских из Харькова, город наоборот принимает людей. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

Тактика которую использует наш враг - это запугать наших людей, потому что все прилеты осуществляют по многонаселенным районам Харькова. Они используют тактику запугивания, чтобы люди очень волновались, чтобы они выезжали из города, но я уверен, что это им не удастся - рассказал Терехов.

На вопрос, ли он призываете людей к эвакуации, и не планирует ли по состоянию на сейчас, например принудительную эвакуацию детей, Терехов ответил:

Нет. Такого нет. Сегодня не идет речь об эвакуации из города Харькова. Мы наоборот принимаем в Харьков (людей - ред.), приезжают люди из районов, где сейчас идут активные боевые действия. Мы уже приняли более 6 тыс. людей, которые переехали в Харьков. Мы размещаем их в общежитиях - сказал мэр города.

Дополнение

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявлял, что опасности для Харькова, как таковой не существует, однако не нужно недооценивать врага. Город надежно защищен, однако рф делает все возможное, чтобы посеять страх и панику среди гражданского населения.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщал, что россия разыгрывает тему "переговоров" как тактику торга, но правда заключается в том, что россии не хватает людей и техники, и наступление на Харьков и на Сумы - это блеф, он невозможен, только действия в приграничных областей, и их главная надежда - растянуть украинские силы и продвинуться на Востоке, а переговоры рф нужны только для паузы и накопления сил.