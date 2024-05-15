Харків надійно захищений, однак ворог робить все, щоб посіяти страх - Волошин
Київ • УНН
Харків надійно захищений, але росія робить все можливе, щоб посіяти страх і паніку серед цивільного населення за допомогою ракетних і бомбових обстрілів.
Небезпеки для Харкова, як такої не існує, однак не потрібно недооцінювати ворога. Місто надійно захищене, однак рф робить все можливе, щоб посіяти страх та паніку серед цивільного населення. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
На запитання, як він оцінює станом на зараз небезпеку для Харкова, Волошин відповів: "Небезпеки для самого Харкова як такої не існує, однак потрібно не нехтувати інформацією, й не потрібно нам недооцінювати ворога, тому що Харківщина та область останніми днями, часом дуже потерпає від ракетно-бомбових ударів".
Також він зазначив, що прикордоння Харківщини потерпає від артилерійських та мінометних обстрілів та різних ракет.
Тому потрібно завжди користуватися перевіреною та достовірною інформацією, але ворога недооцінювати неможливо. Харків дійсно надійно захищений, однак ворог робить все можливе, щоб посіяти страх та паніку серед цивільного населення,
Доповнення
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що росія розігрує тему "переговорів" як тактику торгу, але правда полягає в тому, що росії не вистачає людей і техніки, і наступ на Харків і на Суми - це блеф, він неможливий, тільки дії в прикордонні областей, і їхня головна надія - розтягнути українські сили і просунутися на Сході, а перемовини рф потрібні тільки для паузи і накопичення сил.