Харьков надежно защищен, однако враг делает все, чтобы посеять страх - Волошин

Опасности для Харькова, как таковой не существует, однако не нужно недооценивать врага. Город надежно защищен, однако рф делает все возможное, чтобы посеять страх и панику среди гражданского населения. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, как он оценивает по состоянию на сейчас опасность для Харькова, Волошин ответил: "Опасности для самого Харькова как таковой не существует, однако нужно не пренебрегать информацией, и не нужно нам недооценивать врага, потому что Харьковщина и область в последние дни, порой очень страдает от ракетно-бомбовых ударов".

Также он отметил, что приграничье Харьковщины страдает от артиллерийских и минометных обстрелов и различных ракет.

Поэтому нужно всегда пользоваться проверенной и достоверной информацией, но врага недооценивать невозможно. Харьков действительно надежно защищен, однако враг делает все возможное, чтобы посеять страх и панику среди гражданского населения, - сказал Волошин.

Дополнение

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщал, что россия разыгрывает тему "переговоров" как тактику торга, но правда заключается в том, что россии не хватает людей и техники, и наступление на Харьков и на Сумы - это блеф, он невозможен, только действия в приграничные областей, и их главная надежда - растянуть украинские силы и продвинуться на Востоке, а переговоры рф нужны только для паузы и накопления сил.