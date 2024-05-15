Харківщина: росіяни вдарили КАБами, у Малій Данилівці та Куп'янську п'ятеро поранених
Київ • УНН
Російські обстріли в Харківській області призвели до поранення кількох цивільних осіб, у тому числі трьох жінок і чоловіка, які працювали в амбулаторії, і спричинили руйнування цивільної інфраструктури.
Російські війська продовжують бомбардування Харківщини, внаслідок обстрілів керованими бомбами у тому числі поранення отримали 5 цивільних громадян, є руйнація цивільної інфраструктури, повідомили в ГУНП у Харківській області, пише УНН.
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За даними поліції, 15 травня близько 10:00 окупанти скинули КАБи на селище Мала Данилівка. "Внаслідок ворожого обстрілу дістали поранення три цивільні жінки і чоловік", - повідомили правоохоронці.
Як вказано, усі постраждалі працюють в амбулаторії. Пошкоджено будівлю гуртожитку та амбулаторію.
Також зазначається, що під ворожий вогонь вкотре потрапив Куп'янськ. "Внаслідок обстрілу центральної частини міста поранення отримала 33-річна місцева жителька", - зазначили у поліції.
Її, як вказано, доправили до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Харків надійно захищений, однак ворог робить все, щоб посіяти страх - Волошин15.05.24, 12:22 • 32050 переглядiв