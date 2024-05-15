Харьковская область: россияне ударили КАБами, в Малой Даниловке и Купянске пятеро раненых

Российские войска продолжают бомбардировки Харьковской области, в результате обстрелов управляемыми бомбами в том числе ранения получили 5 гражданских лиц, есть разрушение гражданской инфраструктуры, сообщили в ГУНП в Харьковской области, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, 15 мая около 10:00 оккупанты сбросили КАБы на поселок Малая Даниловка. "Вследствие вражеского обстрела получили ранения три гражданские женщины и мужчина", - сообщили правоохранители.

Как указано, все пострадавшие работают в амбулатории. Повреждено здание общежития и амбулатория.

Также отмечается, что под вражеский огонь в очередной раз попал Купянск. "В результате обстрела центральной части города ранения получила 33-летняя местная жительница", - отметили в полиции.

Ее, как указано, доставили в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

Открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.



Харьков надежно защищен, однако враг делает все, чтобы посеять страх - Волошин