Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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Харьковская область: россияне ударили КАБами, в Малой Даниловке и Купянске пятеро раненых
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардепЭксклюзив
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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Харьковская область: россияне ударили КАБами, в Малой Даниловке и Купянске пятеро раненых
Российские обстрелы в Харьковской области привели к ранению нескольких гражданских лиц, в том числе трех женщин и мужчины, которые работали в амбулатории, и вызвали разрушение гражданской инфраструктуры.
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
Кабинет Министров должен отстранить и. о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура от исполнения обязанностей на время расследования уголовного дела против него по факту злоупотребления служебным положением.
В Киеве разоблачили подпольную ячейку филиала Медведчука "Другая Украина"
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве подпольную пророссийскую ячейку, которая работала на организацию Виктора Медведчука "Другая Украина", распространяла антиукраинские пропагандистские видеоролики и координировала свою деятельность с ФСБ России.
Некоторые пехотные группы россиян действительно зашли в Волчанск - Минобороны
Некоторые российские пехотные группы вошли в Волчанск Харьковской области, тяжелые бои продолжаются.
НАТО призывает власти Грузии вернуться к европейскому курсу
НАТО раскритиковало принятие Грузией противоречивого закона об "иностранных агентах" как шаг в сторону от европейской и евроатлантической интеграции.
Саммит мира: дипломаты сосредоточились на узких целях, чтобы обеспечить участие стран Глобального Юга
Дипломаты пытаются обеспечить участие стран Глобального Юга в Саммите мира для Украины, сосредоточившись на узком круге целей. Более 160 стран приглашены на Саммит, который состоится 15-16 июня.
Дистрибьютор "отмыл" более одного миллиарда гривен на незаконной торговле табачными изделиями - конфискат исследовали специалисты КНИИСЭ
Дистрибьютор "отмыл" 1,3 млрд грн на незаконной торговле табачными изделиями и не уплатил 300 млн грн налогов в государственный бюджет.
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
После объявления подозрения общество уже воспринимает человека как преступника. Но что делать, когда предоставленные следствием доказательства вызывают сомнения у суда?
Николаев: в результате удара рф известно о трех пострадавших
Три человека получили ранения средней степени тяжести в результате вражеского обстрела после взрывов, которые были слышны в Николаеве сегодня.
Президент Грузии переговорила с Зеленским: заявила о европейском будущем на фоне принятия в Грузии закона об "иноагентах" несмотря на протесты
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила благодарность Президенту Украины Владимиру Зеленскому за солидарность и поддержку, подтвердив их общее европейское будущее на фоне принятия Грузией противоречивого закона об иностранных агентах на фоне протестов.