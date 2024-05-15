Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска - Генштаб

По состоянию на 13.30 15 мая на Харьковском направлении Силы обороны частично вытеснили оккупантов из населенного пункта Волчанск, в окрестностях города продолжаются оборонительные действия. российские войска пытаются атаковать в направлении Липцов. Впрочем ВСУ держат оборону, иногда проводят контрнаступательные действия. Об этом сообщил Генштаб, передает УНН.

Детали

Как сообщается, с начала суток противник сосредотачивает наибольшие усилия на Купянском и Покровском направлениях.

На Харьковском направлении зафиксировано 3 боевых столкновения. Противник пытается атаковать в направлении Липцов. Вражеская авиация нанесла два удара по районам населенных пунктов Липцы и Малая Даниловка.

Силы обороны отбили наступательные действия российских оккупантов в районе Волчанска, частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта, продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окраинах. Данные по потерям противника уточняются, указали в Генштабе.

На Купянском направлении, как сообщается, боевые действия происходили в районах Стельмаховки, Синьковки, Берестового, Новоегоровки, Песчаного и Мясожаровки. Всего отражено 18 вражеских атак, наши воины сдерживают натиск захватчиков.

На Северском направлении российские оккупанты проводили штурмовые действия на направлениях Николаевка - Спирное, Берестовое - Спирное, Яковлевка - Роздоловка, Соледар - Роздоловка, успеха не имели. В общем - 6 атак. Ситуация контролируется Силами обороны.

На Краматорском направлении количество попыток россиян штурмовать позиции ВСУ увеличилось до 3, боевые столкновения происходили в районах Клищеевки, Андреевки и Курдюмовки. В свою очередь, украинские защитники осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения на отдельных участках.

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На Торецком направлении противник нанес два авиаудара в районах Дружбы и Северного.

Больше всего вражеских атак пока, по данным Генштаба, происходило на Покровском направлении. Здесь украинские воины помешали 19 штурмовым действиям оккупантов. Основные усилия агрессор сконцентрировал в районе Новоалександровки, где нанес также авиаудар.

На Кураховском направлении наши войска отбили 5 атак захватчиков: на направлениях Старая Михайловка - Красногоровка, Славное - Парасковиевка и Сладкое - Водяное. Авиаудар врага пришелся на район населенного пункта Антоновка.

На Времовском направлении боевые столкновения происходили вблизи Константиновки и Урожайного.

На Ореховском направлении враг не оставляет попыток продвинуться в районах Роботино и Старомайорского, где с начала суток произошло всего 15 боевых столкновений.

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На Приднепровском направлении российские оккупанты и в дальнейшем пытаются вытеснить наши войска с плацдарма на левобережье реки Днепр. Здесь, в районе населенного пункта Крынки, произошло 3 боевых столкновения.

На других направлениях обстановка остается без существенных изменений.