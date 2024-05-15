ISW: російські війська на Харківському напрямку застосовують нову тактику
Київ • УНН
Російські війська сповільнили свої наступальні операції в Харківській області, застосовуючи нову тактику використання невеликих штурмових груп для проникнення на українські позиції та створення "буферної зони" поблизу кордону замість більш глибокого просування.
Темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області, ймовірно, сповільнилися за останні 24 години. Наразі російські сили застосовують нову тактику на Харківському напрямку - використовують невеликі штурмові групи для проникнення на українські позиції. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Деталі
Згідно із оцінкою ISW, російські сили ставлять своїм пріоритетом створення "буферної зони" на прикордонні, а не більш глибоке проникнення в Харківську область.
Кілька українських військових чиновників повідомили 14 травня, що, на їхню думку, ситуація в Харківській області поступово стабілізується. Начальник Головного управління воєнної розвідки (ГУР) України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив 14 травня, що ситуація в Харківській області почала стабілізуватися в ніч з 13 на 14 травня, оскільки в регіоні розгорнули додаткові українські підрозділи. В українському Генштабі заявили, що українські війська почали "зачищати" Вовчанськ, завдаючи ударів по видимих російських штурмових групах.
Ще плюс 1510 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога15.05.24, 07:34 • 21644 перегляди
Кілька російських і українських джерел також повідомили, що російські сили застосовують нову тактику в цьому напрямку - використовують невеликі штурмові групи чисельністю не більше п'яти осіб для проникнення на українські позиції, після чого об'єднуються з іншими невеликими штурмовими групами в більшу ударну групу.
"Однак використання невеликих штурмових груп може сприяти більшим втратам російської живої сили і матеріальних засобів та уповільненню загальних темпів російського наступу на цьому напрямку", - вказали в ISW.
З північних районів Харківщини вдалося евакуювати понад 7 тис. людей15.05.24, 09:23 • 36195 переглядiв
Начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Анатолій Баргилевич припустив, що окупанти втратили до 1 740 солдатів на цьому напрямку лише за останню добу, що є дуже високим показником втрат.
Як вказали в ISW, якщо темпи російських операцій залишаться відносно низькими, російські сили, ймовірно, зосередяться на зміцненні нових позицій і створенні бічних виступів у Харківській області шляхом об'єднання сил у Липцях і Вовчанську та створення "буферної зони" в прикордонному районі, а не на просуванні далі в область.
Внаслідок серії обстрілів рф Харківщини за добу одна людина загинула та 24 постраждали15.05.24, 08:59 • 33849 переглядiв