ISW: российские войска на Харьковском направлении применяют новую тактику

Темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области, вероятно, замедлились за последние 24 часа. Сейчас российские силы применяют новую тактику на Харьковском направлении - используют небольшие штурмовые группы для проникновения на украинские позиции. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Согласно оценке ISW, российские силы ставят своим приоритетом создание "буферной зоны" на границе, а не более глубокое проникновение в Харьковскую область.

Несколько украинских военных чиновников сообщили 14 мая, что, по их мнению, ситуация в Харьковской области постепенно стабилизируется. Начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил 14 мая, что ситуация в Харьковской области начала стабилизироваться в ночь с 13 на 14 мая, поскольку в регионе развернули дополнительные украинские подразделения. В украинском Генштабе заявили, что украинские войска начали "зачищать" Волчанск, нанося удары по видимым российским штурмовым группам.

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Несколько российских и украинских источников также сообщили, что российские силы применяют новую тактику в этом направлении - используют небольшие штурмовые группы численностью не более пяти человек для проникновения на украинские позиции, после чего объединяются с другими небольшими штурмовыми группами в более крупную ударную группу.

"Однако использование небольших штурмовых групп может способствовать большим потерям российской живой силы и материальных средств и замедлению общих темпов российского наступления на этом направлении", - указали в ISW.

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Начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич предположил, что оккупанты потеряли до 1 740 солдат на этом направлении только за последние сутки, что является очень высоким показателем потерь.

Как указали в ISW, если темпы российских операций останутся относительно низкими, российские силы, вероятно, сосредоточатся на укреплении новых позиций и создании боковых выступлений в Харьковской области путем объединения сил в Липцах и Волчанске и создания "буферной зоны" в приграничном районе, а не на продвижении дальше в область.

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