Еще плюс 1510 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Google представил новый поиск на основе ИИ

Google внедряет поиск на основе искусственного интеллекта с моделью Gemini для предоставления прямых ответов и возможностей планирования, таких как планы питания и отпуска, а также визуальный поиск с помощью видео, который будет внедрен по всему миру к концу 2024 года.