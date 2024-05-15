Ще плюс 1510 окупантів і 14 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 486 940 осіб особового складу і 7510 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 486 940 осіб, 7510 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно:
особового складу ‒ близько 486 940 (+1510) осіб,
танків ‒ 7510 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 14508 (+48) од,
артилерійських систем – 12538 (+23) од,
РСЗВ – 1070 (+0) од,
засоби ППО ‒ 798 (+0) од,
літаків – 351 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10015 (+30),
крилаті ракети ‒ 2199 (+2),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 16955 (+48) од,
спеціальна техніка ‒ 2061 (+7).
На фронті відбулося 145 бойових зіткнень – Генштаб15.05.24, 00:01 • 60317 переглядiв