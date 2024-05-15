В результате серии обстрелов рф Харьковщины за сутки один человек погиб и 24 пострадали

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
bogodukhovБогодухов
chukhuevЧухуев
telegramТелеграмма
berestoveБерестово
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
kharkivХарьков
Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  5842 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  125237 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  125534 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  153483 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  151847 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  130649 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175486 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210558 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  215055 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206111 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Новости по теме
В результате серии обстрелов рф Харьковщины за сутки один человек погиб и 24 пострадали

В результате серии обстрелов рф Харьковщины за сутки один человек погиб и 24 пострадали

  •  6753 просмотра
Почти 450 000 человек покинули Рафах на юге сектора Газа за неделю - ООН

Почти 450 000 человек покинули Рафах на юге сектора Газа за неделю - ООН

  •  4753 просмотра
В районе аэродрома Бельбек под оккупированным Севастополем ночью было громко, местные говорят, до сих пор "что-то горит"

В районе аэродрома Бельбек под оккупированным Севастополем ночью было громко, местные говорят, до сих пор "что-то горит"

  •  8351 просмотра
В подмосковье горела электроподстанция воинской части фбс

В подмосковье горела электроподстанция воинской части фбс

  •  7819 просмотра
путин перед визитом в Пекин поддержал мирный план Китая

путин перед визитом в Пекин поддержал мирный план Китая

  •  13203 просмотра
В результате российских обстрелов один погибший, один раненый в Херсонской области

В результате российских обстрелов один погибший, один раненый в Херсонской области

  •  10097 просмотра
Израиль и Египет обменялись обвинениями из-за блокирования помощи Газе в Рафахе

Израиль и Египет обменялись обвинениями из-за блокирования помощи Газе в Рафахе

  •  14823 просмотра
Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе

Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе

  •  14852 просмотра
Укрэнерго продлил аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей

Укрэнерго продлил аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей

  •  15216 просмотра
Еще плюс 1510 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1510 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  13937 просмотра

Популярные

В Ростовской области РФ взорвалась топливная база

В Ростовской области РФ взорвалась топливная база

  •  45769 просмотра
Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды

Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды

  •  28045 просмотра
15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата

15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата

  •  39172 просмотра
Комитет парламента Испании признал Голодомор геноцидом и призвал помогать Украине оружием

Комитет парламента Испании признал Голодомор геноцидом и призвал помогать Украине оружием

  •  52931 просмотра
На фронте произошло 145 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 145 боевых столкновений - Генштаб

  •  46594 просмотра

Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  298762 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  341159 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  341331 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  347923 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  357289 просмотра

В результате серии обстрелов рф Харьковщины за сутки один человек погиб и 24 пострадали

Один человек погиб и 24 пострадали в результате серии обстрелов со стороны россии в Харьковской области 14 мая. Были повреждены жилые дома, учебное заведение и гражданские автомобили.

Война •   •  6753 просмотра
В результате серии обстрелов рф Харьковщины за сутки один человек погиб и 24 пострадали

Почти 450 000 человек покинули Рафах на юге сектора Газа за неделю - ООН

Почти 450 000 палестинцев покинули Рафах на юге сектора Газа за неделю.

Новости Мира •   •  4753 просмотра
Почти 450 000 человек покинули Рафах на юге сектора Газа за неделю - ООН

В районе аэродрома Бельбек под оккупированным Севастополем ночью было громко, местные говорят, до сих пор "что-то горит"

Прошлой ночью в районе аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму были зафиксированы взрывы и, как утверждает мо рф, была активность российской противовоздушной обороны, а на спутниковых снимках зафиксированы пожары в районе взлетно-посадочной полосы аэродрома и мест стоянки самолетов.

Война •   •  8351 просмотра
В районе аэродрома Бельбек под оккупированным Севастополем ночью было громко, местные говорят, до сих пор "что-то горит"

В подмосковье горела электроподстанция воинской части фбс

В российском городе балашиха загорелась электроподстанция воинской части фсб и завода военной техники. российские власти говорят, причиной стало якобы "короткое замыкание".

Новости Мира •   •  7819 просмотра
В подмосковье горела электроподстанция воинской части фбс

путин перед визитом в Пекин поддержал мирный план Китая

путин поддерживает план Китая по урегулированию войны в Украине, заявляя, что Пекин понимает конфликт.

Война •   •  13203 просмотра
путин перед визитом в Пекин поддержал мирный план Китая

В результате российских обстрелов один погибший, один раненый в Херсонской области

Российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов Херсонской области, в результате чего 1 мирный житель погиб, 1 получил ранения, повреждены частный дом и склад.

Война •   •  10097 просмотра
В результате российских обстрелов один погибший, один раненый в Херсонской области

Израиль и Египет обменялись обвинениями из-за блокирования помощи Газе в Рафахе

Израиль и Египет обменялись обвинениями из-за блокирования гуманитарной помощи для Газы на контрольно-пропускном пункте Рафах, причем Израиль призвал Египет вновь открыть КПП, а Египет осудил попытки Израиля переложить вину за кризис.

Война •   •  14823 просмотра
Израиль и Египет обменялись обвинениями из-за блокирования помощи Газе в Рафахе

Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе

Ночью российские войска атаковали Никополь с помощью беспилотника-камикадзе, но обошлось без жертв и пострадавших.

Общество •   •  14852 просмотра
Россияне ударили по Никополю дроном-камикадзе

Укрэнерго продлил аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей

В связи с увеличением дефицита электроэнергии, вызванного похолоданием и обстрелами со стороны России, Укрэнерго продолжило аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине 15 мая.

Война •   •  15216 просмотра
Укрэнерго продлил аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей

Еще плюс 1510 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 486 940 человек личного состава и 7510 танков.

Война •   •  13937 просмотра
Еще плюс 1510 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага