В результате серии обстрелов рф Харьковщины за сутки один человек погиб и 24 пострадали

российские войска 14 мая продолжали массированно обстреливать Харьковскую область из различного вида вооружения. В Харькове обстреляли три района, в результате чего пострадали 22 человека, повреждены дома и учебное заведение. Кроме того, один человек погиб, еще двое получили ранения из-за вражеского обстрела Волчанска. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

6:33, 16:20, 18:00, 20:15, 21:15, 21:45 м. Харьков. В результате серии обстрелов из различного вида вооружения по трем районам города - С-300, БПЛА, УМБП Д-30 - повреждены частные, многоквартирные дома, учебное заведение, гражданские автомобили. Пострадало 22 человека за сутки - написал Синегубов в Telegram.

17:00 с. Слобожанское в результате обстрела КАБ горел дом.

14:05 и 15:50 г. Волчанск. В результате обстрелов ранены два человека.



13:00 с. Липцы Харьковский район. Повреждены четыре частных дома в результате обстрела из РСЗО.



11:55 м. Волчанск. В результате обстрела погибла 79-летняя женщина.



11:45 Волчанская ТГ, с. Лиман поврежден частный дом и хозяйственные постройки с последующим возгоранием дома.



11:30 Изюмский р-н., Боровская ТГ, с. Боровая поврежден частный дом в результате обстрела из РСЗО.



14 мая 10:25 г. Волчанск. В результате обстрела произошло возгорание частного домовладения.



Дополнение

По словам Синегубова, пока 2202 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 3533 из Харьковского, 79 из Богодуховского и 2177 человек эвакуированы волонтерами. Всего эвакуирован 7991 человек.

Что касается наземных боев на Харьковском направлении, то как сообщил глава ОВА, подразделения украинских войск отбили 11 атак противника в частности, на направлениях Глубокое - Липцы, Лукьянцы - Липцы, Борисовка - Нескучное, Шебекино (рф) - Волчанск, 3 боевых столкновения еще продолжаются.

На Купянском направлении враг совершил 16 атак на позиции Сил обороны на направлениях Лиман Первый - Синьковка, Ольшанка - Синьковка, Ольшанка - Петропавловка, Кисловка - Ивановка, Крохмальное - Берестовое, Коломыйчиха - Стельмаховка, Коломыйчиха - Мясожаровка, Ковалевка -Новоегоровка, Площанка - Макеевка. Бои продолжаются. Успеха противник не имеет.

В Харькове возросло количество пострадавших в результате российского удара