Внаслідок серії обстрілів рф Харківщини за добу одна людина загинула та 24 постраждали
Київ • УНН
Одна людина загинула і 24 постраждали в результаті серії обстрілів з боку росії в Харківській області 14 травня. Були пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад і цивільні автомобілі.
російські війська 14 травня продовжували масовано обстрілювати Харківську область із різного виду озброєння. В Харкові обстріляв три райони, унаслідок чого постраждало 22 людини, пошкоджені будинки та заклад освіти. Крім того, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення через ворожий обстріл Вовчанська. Про це у середу повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
6:33, 16:20, 18:00, 20:15, 21:15, 21:45 м. Харків. Внаслідок серії обстрілів із різного виду озброєння по трьох районах міста — С-300, БПЛА, УМБП Д-30 — пошкоджені приватні, багатоквартирні будинки, заклад освіти, цивільні автомобілі. Постраждало 22 людини протягом доби
- 17:00 с. Слобожанське внаслідок обстрілу КАБ горів будинок.
- 14:05 та 15:50 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілів поранено двох людей.
- 13:00 с. Липці Харківський район. Пошкоджено чотири приватні будинки внаслідок обстрілу з РСЗВ.
- 11:55 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу загинула 79-річна жінка.
- 11:45 Вовчанська ТГ, с. Лиман пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди з послідуючим загорянням будинку.
- 11:30 Ізюмський р-н., Борівська ТГ, с. Борова пошкоджено приватний будинок внаслідок обстрілу з РСЗВ.
- 14 травня 10:25 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу відбулося загорання приватного домоволодіння.
Доповнення
За словами Синєгубова, наразі 2202 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 3533 з Харківського, 79 з Богодухівського та 2177 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйована 7991 людина.
Щодо наземних боїв на Харківському напрямку, то як повідомив голова ОВА, підрозділи українських військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Лукʼянці - Липці, Борисівка - Нескучне, Шебекіно (рф) - Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають.
На Купʼянському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції Сил оборони на напрямках Лиман Перший - Синьківка, Вільшанка - Синьківка, Вільшанка - Петропавлівка, Кислівка - Іванівка, Крохмальне - Берестове, Коломийчиха - Стельмахівка, Коломийчиха - Мясожарівка, Ковалівка -Новоєгорівка, Площанка - Макіївка. Бої тривають. Успіху противник не має.
У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару14.05.24, 22:27 • 47347 переглядiв