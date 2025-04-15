Вночі російські війська атакували дронами ліцей у Богодухові, спричинивши пожежу. Під час гасіння ворог двічі вдарив по рятувальниках, пошкодивши техніку, є 4 постраждалих.
російські війська обстріляли два райони Харківської області. Вночі завдали удару дроном "Ланцет" по автошляху Харків-Богодухів-Охтирка, загорілась автівка. Один чоловік загинув через підрив на вибухонебезпечному предметі.
Російські війська атакували Богодухівський та Чугуївський райони Харківської області керованими авіабомбами. Пошкоджено житловий будинок, постраждалих немає.
Вночі 7 жовтня ворог атакував Харків та два райони області. За добу внаслідок обстрілів постраждали щонайменше 7 людей, один чоловік загинув. Пошкоджено будинки та інфраструктуру.
У Харківській області за добу російські війська обстріляли 5 районів. Найбільше постраждала Куп'янщина, пошкоджено будинки та інфраструктуру, 8 мирних жителів отримали поранення.
За добу російські війська атакували 4 райони Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людини, виникли пожежі, пошкоджено будинки та інфраструктуру.
Російські війська обстріляли населені пункти 4 районів Харківської області. Внаслідок ранкового удару по селу Івашки постраждала одна людина, пошкоджено будівлі та інфраструктуру в інших селах.
Внаслідок удару по Харкову ввечері 21 вересня постраждала 21 особа, серед яких троє дітей: 17-річний хлопець, 17-річна дівчина та 8-річна дівчинка. Наразі госпіталізовано 8 людей.
Внаслідок російського удару по Харкову постраждало 15 людей, у тому числі 3 дітей. Пошкоджено готелі, університет, 19 приватних будинків та контактну мережу в різних районах міста.
Російські війська атакували Харків та райони області. Внаслідок обстрілів 21 вересня загинули двоє людей, 22 отримали поранення, серед них троє дітей. Пошкоджено будинки, автомобілі та інфраструктуру.
З початку року ворог 2740 разів обстріляв Харківську область, використавши 950 КАБів та 346 ракет. Вночі атаковано цивільну інфраструктуру, на Куп'янському напрямку фіксується більше бойових зіткнень.
Армія рф завдала удару КАБами по центру Золочева на Харківщині. Поранено 6 осіб, пошкоджено десятки будинків, дитсадок, ЦНАП, музичну школу та редакцію газети.
У 5 районах Харківської області комендантська година діятиме з 17:00 до 9:00. Це викликано безпековою ситуацією та необхідністю протидії ДРГ, жителям пропонують евакуюватися.
Російські війська обстріляли Золочів, пошкодивши будинки та електромережі. За добу в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів постраждало 7 людей, включаючи 4 дітей.
Голова Харківської ОВА повідомив про зменшення кількості ударів керованими авіабомбами по області. Раніше ворог застосовував 30-60 КАБів за добу, тепер не більше 10, що є наслідком ефективної роботи ЗСУ.
У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будинки, сільгосппідприємство та ЛЕП. Постраждали двоє чоловіків: один від обстрілу, інший від вибуху невідомого предмета.
російські війська завдали ракетного удару по Будинку дитячої та юнацької творчості в Золочеві Харківської області. Внаслідок атаки загорівся дах двоповерхової адміністративної будівлі.
Голова Харківської ОВА повідомив про зменшення кількості російських авіаударів по області. Раніше фіксували 30-60 керованих авіабомб на добу, сьогодні - лише кілька та дві ракети.
На Харківщині зафіксовано ворожі обстріли в кількох районах. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та господарчу споруду. У Куп'янську внаслідок атаки FPV дроном поранено співробітника поліції.
21-річний водій BMW підозрюється у тому, що у стані алкогольного сп'яніння збив пішохода на вулиці Соборній у Богодухові. Постраждалий отримав тяжкі травми, а підозрюваного взято під варту.
У Харкові та області зафіксовано ракетні обстріли та атаки БПЛА. Пошкоджено будівлі та автомобілі, двоє чоловіків постраждали в Екопарку. У Куп'янську зруйновано будинок.
За останню добу російські війська випустили 32 КАБи по населених пунктах Харківської області, також поранили 68-річну жінку у Вовчанську та пошкодили кілька житлових будинків та об'єктів інфраструктури по всьому регіону.
У Харківській області за минулу добу російські війська обстріляли чотири райони, в результаті чого одна людина постраждала, згоріли 12 гектарів пшениці та трава, пошкоджено будівлі та інфраструктуру.
Російські війська обстріляли три райони Харківської області, спричинивши жертви та пошкодження житлових будинків, приватних садиб та інфраструктури.
Через посилення російських обстрілів на Харківщині розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми.
Російські війська вночі атакували КАБами дитячий табір у Харкові, пошкодивши будівлю, а також обстріляли інші райони регіону, поранивши 3 людей, у тому числі 13-річного хлопчика.
У Харківській області майже 12 000 людей були евакуйовані з Липецького, Куп'янського та Вовчанського напрямків через руйнування, спричинені російськими атаками.
10 червня російські війська атакували Харків і Харківську область із застосуванням КАБів і балістичної ракети, в результаті чого 4 людини загинули і 11 отримали поранення, а також було завдано шкоди будинкам, гаражам та автомобілям.
Російські обстріли пошкодили будинки, автомобілі та елеватор у декількох н. п. Харківської області, є поранена.
Російські війська обстріляли Куп'янщину Харківської області, пошкодивши будинки та автомобіль, одна людина постраждала, а з 10 травня із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів евакуювали 11 879 осіб.