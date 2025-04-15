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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24975 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152558 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136851 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133065 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133439 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195756 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77458 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164549 перегляди

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На Харківщині ворог двічі атакував рятувальників після удару рф по ліцею в Богодухові: показали наслідки

Вночі російські війська атакували дронами ліцей у Богодухові, спричинивши пожежу. Під час гасіння ворог двічі вдарив по рятувальниках, пошкодивши техніку, є 4 постраждалих.

Війна • 15 березня, 09:55 • 16085 перегляди

Окупанти вночі вдарили "Ланцетом" по автошляху на Харківщині: загорілась автівка

російські війська обстріляли два райони Харківської області. Вночі завдали удару дроном "Ланцет" по автошляху Харків-Богодухів-Охтирка, загорілась автівка. Один чоловік загинув через підрив на вибухонебезпечному предметі.

Війна • 18 жовтня, 06:33 • 18365 перегляди

Армія рф вдарила по двох районах Харківщини: є пошкодження

Російські війська атакували Богодухівський та Чугуївський райони Харківської області керованими авіабомбами. Пошкоджено житловий будинок, постраждалих немає.

Війна • 17 жовтня, 06:05 • 20635 перегляди

Ворог вночі обстріляв Харків та ще два райони області: є постраждала

Вночі 7 жовтня ворог атакував Харків та два райони області. За добу внаслідок обстрілів постраждали щонайменше 7 людей, один чоловік загинув. Пошкоджено будинки та інфраструктуру.

Війна • 7 жовтня, 06:17 • 19901 перегляди

5 районів Харківщини зазнали атак рф, 8 постраждалих

У Харківській області за добу російські війська обстріляли 5 районів. Найбільше постраждала Куп'янщина, пошкоджено будинки та інфраструктуру, 8 мирних жителів отримали поранення.

Війна • 4 жовтня, 05:53 • 20574 перегляди

На Харківщині під ранок ворог вдарив "шахедом", за добу атакував 4 райони, четверо людей постраждали

За добу російські війська атакували 4 райони Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людини, виникли пожежі, пошкоджено будинки та інфраструктуру.

Війна • 30 вересня, 07:31 • 21560 перегляди

На Харківщині росіяни обстріляли 4 райони, через ранкову атаку рф є постраждалий

Російські війська обстріляли населені пункти 4 районів Харківської області. Внаслідок ранкового удару по селу Івашки постраждала одна людина, пошкоджено будівлі та інфраструктуру в інших селах.

Війна • 26 вересня, 05:57 • 19459 перегляди

Вісім постраждалих госпіталізовано, одна жінка у важкому стані – в ОВА уточнили наслідки удару по Харкову

Внаслідок удару по Харкову ввечері 21 вересня постраждала 21 особа, серед яких троє дітей: 17-річний хлопець, 17-річна дівчина та 8-річна дівчинка. Наразі госпіталізовано 8 людей.

Війна • 22 вересня, 06:27 • 32380 перегляди

Атака рф на Харків: постраждалі перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості

Внаслідок російського удару по Харкову постраждало 15 людей, у тому числі 3 дітей. Пошкоджено готелі, університет, 19 приватних будинків та контактну мережу в різних районах міста.

Війна • 21 вересня, 10:28 • 20358 перегляди

На Харківщині за добу через атаки рф 2 загиблих, серед понад 20 постраждалих троє дітей: показали наслідки

Російські війська атакували Харків та райони області. Внаслідок обстрілів 21 вересня загинули двоє людей, 22 отримали поранення, серед них троє дітей. Пошкоджено будинки, автомобілі та інфраструктуру.

Війна • 21 вересня, 08:59 • 21564 перегляди

На Харківщину ворог з початку року скинув 950 КАБів - Синєгубов

З початку року ворог 2740 разів обстріляв Харківську область, використавши 950 КАБів та 346 ракет. Вночі атаковано цивільну інфраструктуру, на Куп'янському напрямку фіксується більше бойових зіткнень.

Війна • 19 серпня, 11:26 • 30313 перегляди

Харківщина: рф вдарила по Золочеву двома КАБами, кількість поранених зросла до 6

Армія рф завдала удару КАБами по центру Золочева на Харківщині. Поранено 6 осіб, пошкоджено десятки будинків, дитсадок, ЦНАП, музичну школу та редакцію газети.

Війна • 15 серпня, 12:16 • 32245 перегляди

Посилена комендантська година на Харківщині буде діяти у 5 районах - ОВА

У 5 районах Харківської області комендантська година діятиме з 17:00 до 9:00. Це викликано безпековою ситуацією та необхідністю протидії ДРГ, жителям пропонують евакуюватися.

Суспільство • 13 серпня, 08:35 • 39688 перегляди

Ворог вранці обстріляв Золочів на Харківщині. За добу в області через удари рф 7 постраждалих

Російські війська обстріляли Золочів, пошкодивши будинки та електромережі. За добу в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів постраждало 7 людей, включаючи 4 дітей.

Війна • 13 серпня, 05:51 • 38345 перегляди

Не більше 10 КАБів за добу: окупанти зменшили кількість ударів авіабомбами по Харківщині

Голова Харківської ОВА повідомив про зменшення кількості ударів керованими авіабомбами по області. Раніше ворог застосовував 30-60 КАБів за добу, тепер не більше 10, що є наслідком ефективної роботи ЗСУ.

Війна • 12 серпня, 12:35 • 27874 перегляди

На Харківщині внаслідок атаки рф пошкоджено агрофірму, двоє постраждалих, один - через вибух

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будинки, сільгосппідприємство та ЛЕП. Постраждали двоє чоловіків: один від обстрілу, інший від вибуху невідомого предмета.

Війна • 12 серпня, 06:40 • 35235 перегляди

На Харківщині війська рф влучили ракетою у Будинок дитячої творчості

російські війська завдали ракетного удару по Будинку дитячої та юнацької творчості в Золочеві Харківської області. Внаслідок атаки загорівся дах двоповерхової адміністративної будівлі.

Суспільство • 11 серпня, 05:20 • 78789 перегляди

Сьогодні росіяни зменшили кількість авіаударів по Харківщині - Синєгубов

Голова Харківської ОВА повідомив про зменшення кількості російських авіаударів по області. Раніше фіксували 30-60 керованих авіабомб на добу, сьогодні - лише кілька та дві ракети.

Війна • 8 серпня, 13:29 • 30375 перегляди

По Харкову за добу ворожих ударів не фіксували, в області через атаку рф поранено поліцейського

На Харківщині зафіксовано ворожі обстріли в кількох районах. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та господарчу споруду. У Куп'янську внаслідок атаки FPV дроном поранено співробітника поліції.

Війна • 6 серпня, 06:00 • 25536 перегляди

На BMW влетів у пішохода на краю дороги: на Харківщині арештували водія

21-річний водій BMW підозрюється у тому, що у стані алкогольного сп'яніння збив пішохода на вулиці Соборній у Богодухові. Постраждалий отримав тяжкі травми, а підозрюваного взято під варту.

Кримінал та НП • 5 серпня, 08:45 • 19540 перегляди

Ворог обстріляв Харків та три райони області, уночі атакував балістикою та дронами

У Харкові та області зафіксовано ракетні обстріли та атаки БПЛА. Пошкоджено будівлі та автомобілі, двоє чоловіків постраждали в Екопарку. У Куп'янську зруйновано будинок.

Війна • 24 липня, 05:58 • 34146 перегляди

Ворог за добу випустив 32 КАБи по Харківщині, через обстріли постраждала літня жінка

За останню добу російські війська випустили 32 КАБи по населених пунктах Харківської області, також поранили 68-річну жінку у Вовчанську та пошкодили кілька житлових будинків та об'єктів інфраструктури по всьому регіону.

Війна • 13 липня, 06:27 • 29955 перегляди

На Харківщині через удари рф горіло 12 гектарів пшениці, є постраждалий

У Харківській області за минулу добу російські війська обстріляли чотири райони, в результаті чого одна людина постраждала, згоріли 12 гектарів пшениці та трава, пошкоджено будівлі та інфраструктуру.

Війна • 9 липня, 05:47 • 28752 перегляди

На Харківщині ворог обстріляв три райони, є постраждалі

Російські війська обстріляли три райони Харківської області, спричинивши жертви та пошкодження житлових будинків, приватних садиб та інфраструктури.

Війна • 30 червня, 06:27 • 34706 перегляди

На Харківщині розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми - Синєгубов

Через посилення російських обстрілів на Харківщині розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми.

Суспільство • 28 червня, 12:14 • 28033 перегляди

У Харкові вночі ворог атакував дитячий табір КАБами, у регіоні серед постраждалих підліток

Російські війська вночі атакували КАБами дитячий табір у Харкові, пошкодивши будівлю, а також обстріляли інші райони регіону, поранивши 3 людей, у тому числі 13-річного хлопчика.

Війна • 17 червня, 05:53 • 31112 перегляди

На Харківщині з трьох районів евакуйовано майже 12 тисяч людей - Синєгубов

У Харківській області майже 12 000 людей були евакуйовані з Липецького, Куп'янського та Вовчанського напрямків через руйнування, спричинені російськими атаками.

Суспільство • 11 червня, 11:07 • 21409 перегляди

По Харківщині за добу росіяни вдаряли КАБами та балістикою: чотири загиблих та 11 постраждалих

10 червня російські війська атакували Харків і Харківську область із застосуванням КАБів і балістичної ракети, в результаті чого 4 людини загинули і 11 отримали поранення, а також було завдано шкоди будинкам, гаражам та автомобілям.

Війна • 11 червня, 06:04 • 26342 перегляди

Жінку поранено у Куп'янську-Вузловому на Харківщині через нічну атаку рф

Російські обстріли пошкодили будинки, автомобілі та елеватор у декількох н. п. Харківської області, є поранена.

Війна • 10 червня, 05:58 • 23435 перегляди

На Харківщині з вечора ворожих ударів зазнали Куп'янськ та район, є постраждалий

Російські війська обстріляли Куп'янщину Харківської області, пошкодивши будинки та автомобіль, одна людина постраждала, а з 10 травня із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів евакуювали 11 879 осіб.

Війна • 8 червня, 10:41 • 22354 перегляди