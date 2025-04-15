Ворог за добу випустив 32 КАБи по Харківщині, через обстріли постраждала літня жінка

За останню добу російські війська випустили 32 КАБи по населених пунктах Харківської області, також поранили 68-річну жінку у Вовчанську та пошкодили кілька житлових будинків та об'єктів інфраструктури по всьому регіону.