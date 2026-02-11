$43.030.02
22:52 • 38 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
20:12 • 4216 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
17:38 • 11535 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08 • 15083 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 15270 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 14444 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 17680 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 22996 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 15750 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 25207 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Внаслідок російського удару по Богодухову загинула ціла родина: двоє однорічних хлопчиків, дворічна дівчинка та 34-річний чоловік. 74-річна жінка отримала поранення.

На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару

Унаслідок ворожої атаки на приватний сектор міста Богодухів загинула ціла родина. Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіла трьох дітей та дорослого чоловіка, чиї життя обірвалися через влучання російського безпілотника в житловий будинок. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

За офіційними даними Синєгубова, жертвами терористичного удару стали два однорічних хлопчики та дворічна дівчинка. Також від отриманих травм на місці події помер 34-річний чоловік, який перебував у будинку разом із дітьми в момент вибуху.

Щирі співчуття рідним і близьким загиблих

– зазначив керівник області у своєму повідомленні.

Окрім загиблих, поранення отримала 74-річна жінка. Наразі медики надають їй усю необхідну допомогу, стан постраждалої перебуває під наглядом лікарів.

На місці влучання завершуються роботи з розбору конструкцій та фіксації наслідків чергового воєнного злочину російської армії проти цивільного населення Харківщини.

росіяни атакували приватний сектор у Богодухові на Харківщині: під завалами шукають дітей, постраждала вагітна жінка11.02.26, 00:34 • 156 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харківська область
Богодухів