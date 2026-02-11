На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару

Унаслідок ворожої атаки на приватний сектор міста Богодухів загинула ціла родина. Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіла трьох дітей та дорослого чоловіка, чиї життя обірвалися через влучання російського безпілотника в житловий будинок. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

За офіційними даними Синєгубова, жертвами терористичного удару стали два однорічних хлопчики та дворічна дівчинка. Також від отриманих травм на місці події помер 34-річний чоловік, який перебував у будинку разом із дітьми в момент вибуху.

Щирі співчуття рідним і близьким загиблих – зазначив керівник області у своєму повідомленні.

Окрім загиблих, поранення отримала 74-річна жінка. Наразі медики надають їй усю необхідну допомогу, стан постраждалої перебуває під наглядом лікарів.

На місці влучання завершуються роботи з розбору конструкцій та фіксації наслідків чергового воєнного злочину російської армії проти цивільного населення Харківщини.

