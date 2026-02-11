$43.030.02
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
17:38 • 11263 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08 • 14831 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55 • 15030 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 14287 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 17561 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 22869 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 15714 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 25077 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 17710 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
Публікації
Ексклюзиви
росіяни атакували приватний сектор у Богодухові на Харківщині: під завалами шукають дітей, постраждала вагітна жінка

Київ • УНН

 • 62 перегляди

російські війська завдали удару безпілотником по Богодухову, зруйнувавши будинок та спричинивши пожежу. Під завалами шукають дітей та чоловіка, постраждала вагітна жінка.

росіяни атакували приватний сектор у Богодухові на Харківщині: під завалами шукають дітей, постраждала вагітна жінка

російські війська завдали удару безпілотником по приватному домоволодінню в місті Богодухів на Харківщині, що призвело до руйнування будинку та масштабної пожежі. На місці події розгорнуто масштабну пошуково-рятувальну операцію, оскільки під завалами можуть перебувати цивільні особи, зокрема неповнолітні. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

Унаслідок ворожої атаки постраждала 35-річна вагітна жінка, якій уже надають необхідну медичну допомогу. За словами очільника Харківської ОВА, ситуація на місці влучання залишається критичною.

За попередньою інформацією, під завалами приватного будинку перебувають троє дітей та чоловік

– повідомив керівник області у своєму офіційному звіті.

Удар ворожого БпЛА спричинив загоряння житлових споруд, що ускладнює роботу рятувальних служб. Наразі медики та психологи працюють із родичами постраждалих, а правоохоронці фіксують черговий злочин проти мирного населення.

На місці влучання безперервно працюють підрозділи ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та кінологи з пошуковими собаками. Основні зусилля зосереджені на розборі завалів та пошуку людей, які опинилися в пастці.

Степан Гафтко

