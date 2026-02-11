росіяни атакували приватний сектор у Богодухові на Харківщині: під завалами шукають дітей, постраждала вагітна жінка

російські війська завдали удару безпілотником по приватному домоволодінню в місті Богодухів на Харківщині, що призвело до руйнування будинку та масштабної пожежі. На місці події розгорнуто масштабну пошуково-рятувальну операцію, оскільки під завалами можуть перебувати цивільні особи, зокрема неповнолітні. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

Унаслідок ворожої атаки постраждала 35-річна вагітна жінка, якій уже надають необхідну медичну допомогу. За словами очільника Харківської ОВА, ситуація на місці влучання залишається критичною.

За попередньою інформацією, під завалами приватного будинку перебувають троє дітей та чоловік – повідомив керівник області у своєму офіційному звіті.

Удар ворожого БпЛА спричинив загоряння житлових споруд, що ускладнює роботу рятувальних служб. Наразі медики та психологи працюють із родичами постраждалих, а правоохоронці фіксують черговий злочин проти мирного населення.

На місці влучання безперервно працюють підрозділи ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та кінологи з пошуковими собаками. Основні зусилля зосереджені на розборі завалів та пошуку людей, які опинилися в пастці.

