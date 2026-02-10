росіяни атакували об'єкт інфраструктури в Запоріжжі: тисячі людей залишилися без світла – ОВА

російські війська завдали удару по інфраструктурному об’єкту Запоріжжя за допомогою безпілотного літального апарата, що спричинило масштабне займання. Атака призвела до серйозних перебоїв у енергопостачанні міста. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Деталі

За інформацією Федорова, ворожий дрон поцілив у об’єкт інфраструктури, де одразу спалахнула пожежа.

Попередньо, люди не постраждали. Через атаку без електропостачання на зараз понад 11 тисяч абонентів у двох районах міста – повідомив очільник області у своєму офіційному зверненні.

Енергетики та рятувальники оперативно виїхали на місце події для стабілізації ситуації. Наразі тривають роботи з локалізації вогню та перепідключення споживачів до резервних ліній живлення.

