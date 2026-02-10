$43.030.02
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам'яті" на Олімпіаді-2026
17:38 • 10020 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08 • 13793 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55 • 14048 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55 • 13645 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 17126 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 22340 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 15525 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 24466 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 17578 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
росіяни атакували об'єкт інфраструктури в Запоріжжі: тисячі людей залишилися без світла – ОВА

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Армія рф атакувала інфраструктурний об'єкт у Запоріжжі безпілотником, спричинивши масштабну пожежу. Понад 11 тисяч абонентів у двох районах міста залишилися без електропостачання.

росіяни атакували об'єкт інфраструктури в Запоріжжі: тисячі людей залишилися без світла – ОВА

російські війська завдали удару по інфраструктурному об’єкту Запоріжжя за допомогою безпілотного літального апарата, що спричинило масштабне займання. Атака призвела до серйозних перебоїв у енергопостачанні міста. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Деталі

За інформацією Федорова, ворожий дрон поцілив у об’єкт інфраструктури, де одразу спалахнула пожежа.

Попередньо, люди не постраждали. Через атаку без електропостачання на зараз понад 11 тисяч абонентів у двох районах міста

– повідомив очільник області у своєму офіційному зверненні.

Енергетики та рятувальники оперативно виїхали на місце події для стабілізації ситуації. Наразі тривають роботи з локалізації вогню та перепідключення споживачів до резервних ліній живлення.

рф атакувала Запоріжжя: п'ять багатоповерхівок без тепла, пошкоджено дитсадок10.02.26, 16:58 • 2052 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Запоріжжя