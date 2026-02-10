россияне атаковали объект инфраструктуры в Запорожье: тысячи людей остались без света – ОВА
Киев • УНН
Армия РФ атаковала инфраструктурный объект в Запорожье беспилотником, вызвав масштабный пожар. Более 11 тысяч абонентов в двух районах города остались без электроснабжения.
российские войска нанесли удар по инфраструктурному объекту Запорожья с помощью беспилотного летательного аппарата, что привело к масштабному возгоранию. Атака привела к серьезным перебоям в энергоснабжении города. Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
По информации Федорова, вражеский дрон попал в объект инфраструктуры, где сразу вспыхнул пожар.
Предварительно, люди не пострадали. Из-за атаки без электроснабжения на данный момент более 11 тысяч абонентов в двух районах города
Энергетики и спасатели оперативно выехали на место происшествия для стабилизации ситуации. Сейчас продолжаются работы по локализации огня и переподключению потребителей к резервным линиям питания.
