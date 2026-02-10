рф атаковала Запорожье: пять многоэтажек без тепла, поврежден детсад
Киев • УНН
Россияне обстреляли Запорожье, повредив тепловую сеть. Пять многоэтажек отключены от коммуникаций, пострадало здание детского сада.
россияне ударили по Запорожью, есть повреждения тепловой сети. Об этом сообщила исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регины Харченко, передает УНН.
Есть повреждения тепловой сети: 5 многоэтажек отключены от коммуникаций. Повреждено около 50 окон
По ее словам, пострадало и здание детского сада.
Настоящий терроризм