Эксклюзив
13:08 • 3740 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47 • 9260 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 8208 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 12871 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
09:19 • 14536 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 25621 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 34414 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 30610 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 27840 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 23265 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
рф атаковала Запорожье: пять многоэтажек без тепла, поврежден детсад

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Россияне обстреляли Запорожье, повредив тепловую сеть. Пять многоэтажек отключены от коммуникаций, пострадало здание детского сада.

рф атаковала Запорожье: пять многоэтажек без тепла, поврежден детсад

россияне ударили по Запорожью, есть повреждения тепловой сети. Об этом сообщила исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регины Харченко, передает УНН.

Есть повреждения тепловой сети: 5 многоэтажек отключены от коммуникаций. Повреждено около 50 окон

- сообщила Харченко.

Атака рф по Запорожью и области: ранены 10 человек, уничтожен приют для собак, погибли животные07.02.26, 14:10 • 7601 просмотр

По ее словам, пострадало и здание детского сада.

Настоящий терроризм

- резюмировала Харченко.

Антонина Туманова

Война в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Запорожье