рф атаковала Запорожье: пять многоэтажек без тепла, поврежден детсад

россияне ударили по Запорожью, есть повреждения тепловой сети. Об этом сообщила исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регины Харченко, передает УНН.

Есть повреждения тепловой сети: 5 многоэтажек отключены от коммуникаций. Повреждено около 50 окон - сообщила Харченко.

Атака рф по Запорожью и области: ранены 10 человек, уничтожен приют для собак, погибли животные

По ее словам, пострадало и здание детского сада.