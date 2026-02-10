рф атакувала Запоріжжя: п'ять багатоповерхівок без тепла, пошкоджено дитсадок
Київ • УНН
Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкодивши теплову мережу. П'ять багатоповерхівок відключено від комунікацій, постраждала будівля дитячого садка.
росіяни вдарили по Запоріжжю, є пошкодження теплової мережі. Про це повідомила виконувачка обовʼязків міського голови Запоріжжя Регіни Харченко, передає УНН.
Є пошкодження теплової мережі: 5 багатоповерхівок відімкнено від комунікацій. Пошкоджено близько 50 вікон
Атака рф по Запоріжжю і області: поранено 10 людей, знищено притулок для собак, загинули тварини07.02.26, 14:10 • 7601 перегляд
За її словами, постраждала і будівля дитячого садку.
Справжній тероризм