Ексклюзив
16:02 • 22819 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
15:45 • 26010 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 21928 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 22589 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 23435 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 14594 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 15412 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 16111 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 33952 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 17191 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Публікації
У США заявили, що знищили 11 іранських військових кораблів в Оманській затоці

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Центральне командування США заявило про знищення 11 іранських військових кораблів в Оманській затоці. Президент Трамп раніше повідомляв про знищення 9 кораблів.

Американські військові заявили в понеділок про знищення 11 іранських військових кораблів, передає УНН із посиланням на AP.

"Два дні тому іранський режим мав 11 кораблів в Оманській затоці, сьогодні у них НУЛЬ", – йдеться в пості Центрального командування США на X.

Трамп: 48 іранських лідерів ліквідовано внаслідок ударів США та Ізраїлю01.03.26, 19:18 • 11752 перегляди

Ця заява з'явилась після недільного допису президента Дональда Трампа на Truth Social про те, що американські війська "знищили та потопили 9 іранських військово-морських кораблів". Президент сказав, що вони "переслідуватимуть решту" та "значною мірою знищили їхній військово-морський штаб".

Нагадаємо

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження.

Раніше президент США заявив, що американські військові "завдають Ірану нищівного удару", але "велика хвиля" ще попереду. 

Антоніна Туманова

Світ
