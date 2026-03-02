У США заявили, що знищили 11 іранських військових кораблів в Оманській затоці
Київ • УНН
Центральне командування США заявило про знищення 11 іранських військових кораблів в Оманській затоці. Президент Трамп раніше повідомляв про знищення 9 кораблів.
Американські військові заявили в понеділок про знищення 11 іранських військових кораблів, передає УНН із посиланням на AP.
"Два дні тому іранський режим мав 11 кораблів в Оманській затоці, сьогодні у них НУЛЬ", – йдеться в пості Центрального командування США на X.
Ця заява з'явилась після недільного допису президента Дональда Трампа на Truth Social про те, що американські війська "знищили та потопили 9 іранських військово-морських кораблів". Президент сказав, що вони "переслідуватимуть решту" та "значною мірою знищили їхній військово-морський штаб".
Нагадаємо
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження.
Раніше президент США заявив, що американські військові "завдають Ірану нищівного удару", але "велика хвиля" ще попереду.