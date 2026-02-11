россияне атаковали частный сектор в Богодухове на Харьковщине: под завалами ищут детей, пострадала беременная женщина

российские войска нанесли удар беспилотником по частному домовладению в городе Богодухов Харьковской области, что привело к разрушению дома и масштабному пожару. На месте происшествия развернута масштабная поисково-спасательная операция, поскольку под завалами могут находиться гражданские лица, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

В результате вражеской атаки пострадала 35-летняя беременная женщина, которой уже оказывают необходимую медицинскую помощь. По словам главы Харьковской ОВА, ситуация на месте попадания остается критической.

По предварительной информации, под завалами частного дома находятся трое детей и мужчина – сообщил руководитель области в своем официальном отчете.

Удар вражеского БПЛА вызвал возгорание жилых строений, что усложняет работу спасательных служб. Сейчас медики и психологи работают с родственниками пострадавших, а правоохранители фиксируют очередное преступление против мирного населения.

На месте попадания непрерывно работают подразделения ГСЧС, бригады экстренной медицинской помощи и кинологи с поисковыми собаками. Основные усилия сосредоточены на разборе завалов и поиске людей, оказавшихся в ловушке.

