22:52 • 160 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
20:12 • 4546 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
17:38 • 11709 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
17:08 • 15255 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 15394 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 14524 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 17762 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 23070 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 15780 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 25295 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзивы
россияне атаковали частный сектор в Богодухове на Харьковщине: под завалами ищут детей, пострадала беременная женщина

Киев • УНН

 • 234 просмотра

российские войска нанесли удар беспилотником по Богодухову, разрушив дом и вызвав пожар. Под завалами ищут детей и мужчину, пострадала беременная женщина.

россияне атаковали частный сектор в Богодухове на Харьковщине: под завалами ищут детей, пострадала беременная женщина

российские войска нанесли удар беспилотником по частному домовладению в городе Богодухов Харьковской области, что привело к разрушению дома и масштабному пожару. На месте происшествия развернута масштабная поисково-спасательная операция, поскольку под завалами могут находиться гражданские лица, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

В результате вражеской атаки пострадала 35-летняя беременная женщина, которой уже оказывают необходимую медицинскую помощь. По словам главы Харьковской ОВА, ситуация на месте попадания остается критической.

По предварительной информации, под завалами частного дома находятся трое детей и мужчина

– сообщил руководитель области в своем официальном отчете.

Удар вражеского БПЛА вызвал возгорание жилых строений, что усложняет работу спасательных служб. Сейчас медики и психологи работают с родственниками пострадавших, а правоохранители фиксируют очередное преступление против мирного населения.

На месте попадания непрерывно работают подразделения ГСЧС, бригады экстренной медицинской помощи и кинологи с поисковыми собаками. Основные усилия сосредоточены на разборе завалов и поиске людей, оказавшихся в ловушке.

россияне атаковали объект инфраструктуры в Запорожье: тысячи людей остались без света – ОВА10.02.26, 23:44 • 798 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Олег Синегубов
Харьковская область
Богодухов