В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара

В результате вражеской атаки на частный сектор города Богодухов погибла целая семья. Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тела троих детей и взрослого мужчины, чьи жизни оборвались из-за попадания российского беспилотника в жилой дом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Подробности

По официальным данным Синегубова, жертвами террористического удара стали два годовалых мальчика и двухлетняя девочка. Также от полученных травм на месте происшествия скончался 34-летний мужчина, находившийся в доме вместе с детьми в момент взрыва.

Искренние соболезнования родным и близким погибших – отметил руководитель области в своем сообщении.

Кроме погибших, ранения получила 74-летняя женщина. Сейчас медики оказывают ей всю необходимую помощь, состояние пострадавшей находится под наблюдением врачей.

На месте попадания завершаются работы по разбору конструкций и фиксации последствий очередного военного преступления российской армии против гражданского населения Харьковщины.

россияне атаковали частный сектор в Богодухове на Харьковщине: под завалами ищут детей, пострадала беременная женщина