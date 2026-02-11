В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
Киев • УНН
В результате российского удара по Богодухову погибла целая семья: двое годовалых мальчиков, двухлетняя девочка и 34-летний мужчина. 74-летняя женщина получила ранения.
В результате вражеской атаки на частный сектор города Богодухов погибла целая семья. Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тела троих детей и взрослого мужчины, чьи жизни оборвались из-за попадания российского беспилотника в жилой дом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Подробности
По официальным данным Синегубова, жертвами террористического удара стали два годовалых мальчика и двухлетняя девочка. Также от полученных травм на месте происшествия скончался 34-летний мужчина, находившийся в доме вместе с детьми в момент взрыва.
Искренние соболезнования родным и близким погибших
Кроме погибших, ранения получила 74-летняя женщина. Сейчас медики оказывают ей всю необходимую помощь, состояние пострадавшей находится под наблюдением врачей.
На месте попадания завершаются работы по разбору конструкций и фиксации последствий очередного военного преступления российской армии против гражданского населения Харьковщины.
россияне атаковали частный сектор в Богодухове на Харьковщине: под завалами ищут детей, пострадала беременная женщина11.02.26, 00:34 • 154 просмотра