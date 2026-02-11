$43.030.02
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
20:12 • 4208 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
17:38 • 11530 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
17:08 • 15077 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
16:55 • 15264 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 14441 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 17679 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 22996 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 15750 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 25205 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Графики отключений электроэнергии
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В результате российского удара по Богодухову погибла целая семья: двое годовалых мальчиков, двухлетняя девочка и 34-летний мужчина. 74-летняя женщина получила ранения.

В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара

В результате вражеской атаки на частный сектор города Богодухов погибла целая семья. Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тела троих детей и взрослого мужчины, чьи жизни оборвались из-за попадания российского беспилотника в жилой дом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Подробности

По официальным данным Синегубова, жертвами террористического удара стали два годовалых мальчика и двухлетняя девочка. Также от полученных травм на месте происшествия скончался 34-летний мужчина, находившийся в доме вместе с детьми в момент взрыва.

Искренние соболезнования родным и близким погибших

– отметил руководитель области в своем сообщении.

Кроме погибших, ранения получила 74-летняя женщина. Сейчас медики оказывают ей всю необходимую помощь, состояние пострадавшей находится под наблюдением врачей.

На месте попадания завершаются работы по разбору конструкций и фиксации последствий очередного военного преступления российской армии против гражданского населения Харьковщины.

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Олег Синегубов
Харьковская область
Богодухов