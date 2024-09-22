Вісім постраждалих госпіталізовано, одна жінка у важкому стані – в ОВА уточнили наслідки удару по Харкову
Київ • УНН
Внаслідок удару по Харкову ввечері 21 вересня постраждала 21 особа, серед яких троє дітей: 17-річний хлопець, 17-річна дівчина та 8-річна дівчинка. Наразі госпіталізовано 8 людей.
Внаслідок удару по Харкову ввечері 21 вересня госпіталізовано вісім людей. 39-річна жінка перебуває у важкому стані. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
За словами голови ОВА, постраждала 21 особа, серед яких троє дітей: 17-річний хлопець, 17-річна дівчина та 8-річна дівчинка. Наразі госпіталізовано 8 людей, двоє з них — 17-річний хлопець і 39-річна жінка — у важкому стані, решта мають травми середньої тяжкості.
Синєгубов уточнив, що руйнувань зазнали два житлові будинки на 16 та 9 поверхів, також пошкоджені ще 7 будинків. Вибито понад 1200 вікон, пошкоджено 21 приватний автомобіль.
Також Синєгубов повідомив про ситуацію в області:
О 23:41 в місті Балаклія Ізюмського району внаслідок обстрілу загорілася складська будівля.
О 23:31 у селі Вербівка, Балаклійської громади Ізюмського району, ворожий ракетний обстріл пошкодив три будинки.
О 21:50 в селі Констянтинівка Золочівської громади Богодухівського району обстріли пошкодили житловий будинок.
О 13:30 в селі Богуславка Борівської громади Ізюмського району горіла трава на відкритій території площею 0,5 га внаслідок обстрілу.
О 11:00 в селі Підлиман Борівської громади Ізюмського району обстріл спричинив пожежу хвойної підстилки на площі 1 га у Борівському лісництві Куп'янського лісгоспу.
О 08:08 поблизу села Сковородинівка на трасі Максимівка-Золочів у Богодухівському районі через обстріли горів автомобіль, трава та підстилка листяної посадки на площі 1 га.
На Харківському напрямку ворог намагався штурмувати поблизу Вовчанська. Авіація противника завдала ударів КАБами по житлових районах Харкова, що призвело до поранень мирного населення та пошкодження цивільної інфраструктури.
На Куп’янському напрямку за добу сталося сім атак противника. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки та Лозової.
Нагадаємо
У Харкові внаслідок ворожого авіаудару постраждало 21 людина, 3 з яких діти.