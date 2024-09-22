Восемь пострадавших госпитализированы, одна женщина в тяжелом состоянии - в ОВА уточнили последствия удара по Харькову
Киев • УНН
В результате удара по Харькову вечером 21 сентября пострадал 21 человек, среди которых трое детей: 17-летний парень, 17-летняя девушка и 8-летняя девочка. Сейчас госпитализированы 8 человек.
В результате удара по Харькову вечером 21 сентября госпитализированы восемь человек. 39-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВа Олег Синегубов, пишет УНН.
По словам главы ОВА, пострадал 21 человек, среди которых трое детей: 17-летний парень, 17-летняя девушка и 8-летняя девочка. Сейчас госпитализированы 8 человек, двое из них - 17-летний парень и 39-летняя женщина - в тяжелом состоянии, остальные имеют травмы средней тяжести.
Синегубов уточнил, что разрушениям подверглись два жилых дома на 16 и 9 этажей, также повреждены еще 7 домов. Выбито более 1200 окон, поврежден 21 частный автомобиль.
Также Синегубов сообщил о ситуации в области:
В 23:41 в городе Балаклея Изюмского района в результате обстрела загорелось складское здание.
В 23:31 в селе Вербовка, Балаклейской громады Изюмского района, вражеский ракетный обстрел повредил три дома.
В 21:50 в селе Константиновка Золочевской громады Богодуховского района обстрелы повредили жилой дом.
В 13:30 в селе Богуславка Боровской громады Изюмского района горела трава на открытой территории площадью 0,5 га в результате обстрела.
В 11:00 в селе Подлиман Боровской громады Изюмского района обстрел вызвал пожар хвойной подстилки на площади 1 га в Боровском лесничестве Купянского лесхоза.
В 08:08 вблизи села Сковородиновка на трассе Максимовка-Золочев в Богодуховском районе из-за обстрелов горел автомобиль, трава и подстилка лиственной посадки на площади 1 га.
На Харьковском направлении враг пытался штурмовать вблизи Волчанска. Авиация противника нанесла удары КАБами по жилым районам Харькова, что привело к ранениям мирного населения и повреждению гражданской инфраструктуры.
На Купянском направлении за сутки произошло семь атак противника. Силы обороны отражали штурмовые действия возле Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Котляровки, Стельмаховки и Лозовой.
Напомним
В Харькове в результате вражеского авиаудара пострадал 21 человек, 3 из которых дети.