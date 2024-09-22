Восемь пострадавших госпитализированы, одна женщина в тяжелом состоянии - в ОВА уточнили последствия удара по Харькову

ukenru
Эксклюзив
Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)
  •  107546 просмотра

Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные
20 сентября 2024, 18:06  •  148568 просмотра

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
20 сентября 2024, 15:18  •  147714 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Эксклюзив
Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
20 сентября 2024, 12:47  •  150413 просмотра

Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

Эксклюзив
АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
20 сентября 2024, 11:08  •  141744 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
20 сентября 2024, 07:38  •  124641 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
20 сентября 2024, 06:50  •  164788 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
20 сентября 2024, 06:39  •  116550 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
19 сентября 2024, 12:40  •  142689 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
19 сентября 2024, 12:09  •  221068 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв

  •  16867 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе авиаударов в прифронтовых областях

Воздушные Силы предупреждают об угрозе авиаударов в прифронтовых областях

  •  31048 просмотра
Оккупанты запустили пропагандистскую программу "Луганский характер" для детей

Оккупанты запустили пропагандистскую программу "Луганский характер" для детей

  •  29609 просмотра
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

  •  45777 просмотра
Лидеры Австралии, Индии, Японии и США призывают к миру в Украине и соблюдению международного права

Лидеры Австралии, Индии, Японии и США призывают к миру в Украине и соблюдению международного права

  •  28569 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

20 сентября 2024, 10:43  •  143894 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

20 сентября 2024, 10:13  •  143495 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

20 сентября 2024, 10:08  •  144370 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

20 сентября 2024, 07:24  •  149809 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

20 сентября 2024, 06:50  •  164788 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

  •  45777 просмотра
Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

21 сентября 2024, 03:03  •  100564 просмотра
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

20 сентября 2024, 18:06  •  148568 просмотра
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

20 сентября 2024, 17:58  •  102790 просмотра
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября 2024, 03:03  •  126371 просмотра
Актуальное
Восемь пострадавших госпитализированы, одна женщина в тяжелом состоянии - в ОВА уточнили последствия удара по Харькову

Восемь пострадавших госпитализированы, одна женщина в тяжелом состоянии - в ОВА уточнили последствия удара по Харькову

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 06:27  •  3855 просмотра

Read in English

В результате удара по Харькову вечером 21 сентября пострадал 21 человек, среди которых трое детей: 17-летний парень, 17-летняя девушка и 8-летняя девочка. Сейчас госпитализированы 8 человек.

В результате удара по Харькову вечером 21 сентября госпитализированы восемь человек. 39-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВа Олег Синегубов, пишет УНН.

По словам главы ОВА, пострадал 21 человек, среди которых трое детей: 17-летний парень, 17-летняя девушка и 8-летняя девочка. Сейчас госпитализированы 8 человек, двое из них - 17-летний парень и 39-летняя женщина - в тяжелом состоянии, остальные имеют травмы средней тяжести.

Синегубов уточнил, что разрушениям подверглись два жилых дома на 16 и 9 этажей, также повреждены еще 7 домов. Выбито более 1200 окон, поврежден 21 частный автомобиль. 

Также Синегубов сообщил о ситуации в области:

В 23:41 в городе Балаклея Изюмского района в результате обстрела загорелось складское здание.

В 23:31 в селе Вербовка, Балаклейской громады Изюмского района, вражеский ракетный обстрел повредил три дома.

В 21:50 в селе Константиновка Золочевской громады Богодуховского района обстрелы повредили жилой дом.

В 13:30 в селе Богуславка Боровской громады Изюмского района горела трава на открытой территории площадью 0,5 га в результате обстрела.

В 11:00 в селе Подлиман Боровской громады Изюмского района обстрел вызвал пожар хвойной подстилки на площади 1 га в Боровском лесничестве Купянского лесхоза.

В 08:08 вблизи села Сковородиновка на трассе Максимовка-Золочев в Богодуховском районе из-за обстрелов горел автомобиль, трава и подстилка лиственной посадки на площади 1 га.

На Харьковском направлении враг пытался штурмовать вблизи Волчанска. Авиация противника нанесла удары КАБами по жилым районам Харькова, что привело к ранениям мирного населения и повреждению гражданской инфраструктуры.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак противника. Силы обороны отражали штурмовые действия возле Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Котляровки, Стельмаховки и Лозовой.

Напомним 

В Харькове в результате вражеского авиаудара пострадал 21 человек, 3 из которых дети. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
izyumИзюм
balakliyaБалаклия
bogodukhovБогодухов
kupyanskКупянск
kharkivХарьков