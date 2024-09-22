У Харкові від авіаудару постраждала 21 людина
Київ • УНН
Внаслідок ворожого авіаудару по Харкову постраждала 21 особа, з них троє дітей. Пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, дитсадок та 21 автомобіль, евакуйовано 68 осіб з 16-поверхівки.
У Харкові внаслідок ворожого авіаудару постраждало 21 людина, 3 з яких діти. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Унаслідок ворожого удару по Харкову кількість постраждалих 21 особа, з яких троє дітей.
У результаті обстрілу пошкоджено скління та фасади семи багатоквартирних будинків, дитячого садка, а також 21 автомобіль. З житлового 16-поверхового будинку, поблизу якого влучила ворожа бомба, було евакуйовано понад 80 осіб.
Рятувальники ліквідували пожежі чотирьох автомобілів на загальній площі 50 квадратних метрів. Вони також провели роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до під’їзду багатоповерхівки.
До ліквідації наслідків залучили 8 одиниць техніки та 44 співробітників ДСНС.
Харків: кількість постраждалих від обстрілу зросла до 18 осіб22.09.24, 01:24 • 20715 переглядiв