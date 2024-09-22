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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове от авиаудара пострадал 21 человек

В Харькове от авиаудара пострадал 21 человек

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 23:31  •  2314 просмотра

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В результате вражеского авиаудара по Харькову пострадал 21 человек, из них трое детей. Повреждены 7 многоквартирных домов, детсад и 21 автомобиль, эвакуированы 68 человек из 16-этажки.

В Харькове в результате вражеского авиаудара пострадал 21 человек, 3 из которых дети. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В результате вражеского удара по Харькову количество пострадавших 21 человек, из которых трое детей.

В результате обстрела повреждены остекление и фасады семи многоквартирных домов, детского сада, а также 21 автомобиль. Из жилого 16-этажного дома, вблизи которого попала вражеская бомба, были эвакуированы более 80 человек.

Спасатели ликвидировали пожары четырех автомобилей на общей площади 50 квадратных метров. Они также провели работы по разборке разрушенных конструкций входа в подъезд многоэтажки.

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К ликвидации последствий привлекли 8 единиц техники и 44 сотрудников ГСЧС.

Харків: кількість постраждалих від обстрілу зросла до 18 осіб21 сентября 2024, 22:24 • 3435 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
kharkivХарьков