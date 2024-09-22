Харьков: количество пострадавших от обстрела возросло до 18 человек
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Харькова пострадали 18 человек. Повреждено 21 транспортное средство, загорелось 4 автомобиля, эвакуированы 60 жителей.
Количество пострадавших в Харькове после вражеского обстрела увеличилось до 18 человек. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Напомним
Террористы нанесли удары по Харькову. В результате обстрела в городе повреждено 21 транспортное средство, загорелось 4 автомобиля, эвакуированы 60 жителей. По информации, среди пострадавших трое несовершеннолетних: один ребенок 8 лет и двое подростков по 17.
рф обстріляла Харків: постраждали 12 осіб, включно з трьома неповнолітніми21 сентября 2024, 21:28 • 3989 просмотров