рф обстреляла Харьков: пострадали 12 человек, включая трех несовершеннолетних

В Харькове из-за удара со стороны террористов сейчас насчитывается 12 пострадавших, среди них 3 несовершеннолетних. Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

По информации, в Шевченковском районе пострадали 12 человек, среди которых трое несовершеннолетних: один ребенок 8 лет и двое подростков по 17. В результате обстрела напротив дома загорелось 4 автомобиля, а также было повреждено 21 транспортное средство.

Осмотр места происшествия продолжается, а спасательные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в результате вражеского обстрела в Харькове на месте прилета горят несколько автомобилей, а в близлежащих многоэтажках выбиты стекла. Также стало известно, что 60 жителей пострадавшего дома были эвакуированы.

У Харкові зафіксовано 12 поранених через удар окупантів