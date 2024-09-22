рф обстреляла Харьков: пострадали 12 человек, включая трех несовершеннолетних
Киев • УНН
В результате обстрела в Шевченковском районе Харькова пострадали 12 человек, включая трех несовершеннолетних. Повреждено 21 транспортное средство, загорелось 4 автомобиля, эвакуированы 60 жителей.
В Харькове из-за удара со стороны террористов сейчас насчитывается 12 пострадавших, среди них 3 несовершеннолетних. Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
По информации, в Шевченковском районе пострадали 12 человек, среди которых трое несовершеннолетних: один ребенок 8 лет и двое подростков по 17. В результате обстрела напротив дома загорелось 4 автомобиля, а также было повреждено 21 транспортное средство.
Осмотр места происшествия продолжается, а спасательные службы работают над ликвидацией последствий атаки.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в результате вражеского обстрела в Харькове на месте прилета горят несколько автомобилей, а в близлежащих многоэтажках выбиты стекла. Также стало известно, что 60 жителей пострадавшего дома были эвакуированы.
У Харкові зафіксовано 12 поранених через удар окупантів 21 сентября 2024, 20:38 • 3956 просмотров