В Харькове зафиксировано 12 раненых из-за удара оккупантов
Киев • УНН
В результате удара КАБом по жилой многоэтажке в Харькове пострадали по меньшей мере 12 человек. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что на месте работают спасатели, соответствующие службы и волонтеры.
В Харькове известно уже о 12 раненых из-за удара со стороны оккупантов. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Подтверждено попадание КАБа по жилой многоэтажке. Известно о по меньшей мере 12 пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается.
На месте работают все соответствующие службы и волонтеры
Напомним
Силы врага нанесли удар двумя КАБами по Харькову, одно из попаданий - в Шевченковском районе.
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