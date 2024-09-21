В Харькове зафиксировано 12 раненых из-за удара оккупантов

В Харькове известно уже о 12 раненых из-за удара со стороны оккупантов. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Подтверждено попадание КАБа по жилой многоэтажке. Известно о по меньшей мере 12 пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается.

На месте работают все соответствующие службы и волонтеры - заявил Игорь Терехов.

Напомним

Силы врага нанесли удар двумя КАБами по Харькову, одно из попаданий - в Шевченковском районе.

У Харкові є поранені внаслідок ворожого удару по багатоповерхівці - мер